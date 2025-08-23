गुमनामी में बीत रही थी जिंदगी, बिग बॉस ने बदली लाइफ, इन चेहरों को बनाया बड़ा स्टार

बिग बॉस इंडियन टेलीविजन का एक ऐसा रियलिटी शो है, जिसने कई गुमनाम चेहरों को स्टार बनाया है. बिग बॉस का हिस्सा बनने के बाद कई सितारों की तकदीर के ताले खुले हैं. उन्हें इज्जत, शोहरत, काम, पैसा और हर वो चीज मिली है, जिसकी हर आर्टिस्ट को ख्वाहिश होती है.

नोरा फतेही से लेकर आसिम रियाज तक कई ऐसे सितारे हैं, जिन्हें एक समय पर कोई नहीं जानता था. लेकिन आज वो बड़े स्टार बन चुके हैं. फैंस के दिलों पर राज करते हैं. आइए ऐसे ही सितारों के बारे में जानते हैं जिन्हें बिग बॉस ने स्टार बनाया है.

नोरा फतेही

नोरा फतेही बिग बॉस सीजन 9 में दिखी थीं. शो में उनकी प्रिंस नरूला संग खास केमिस्ट्री चर्चा में रही थी. हालांकि, शो में वो ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थीं और कम समय में ही बाहर हो गई थीं. मगर बिग बॉस से नोरा को घर-घर में पहचान मिली. शो के बाद उनके करियर को इतना तगड़ा माइलेज मिला कि आज वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की बड़ी स्टार बन चुकी हैं.

शहनाज गिल

पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस शहनाज गिल ने जब बिग बॉस 13 में एंट्री ली थी, तब उन्हें ज्यादा कोई नहीं जानता था. लेकिन शो में अपनी क्यूटनेस और मजाकिया अंदाज से उन्होंने फैंस के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. वो शो की सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट बन गईं. सिद्धार्थ शुक्ला संग उनके लव एंगल को भी काफी पसंद किया गया था. शहनाज आज एक बड़ी स्टार हैं.

आसिम रियाज

मॉडल आसिम रियाज बिग बॉस 13 में दिखे थे. उस वक्त वो एक गुमनाम चेहरा थे. सभी को लगा था कि वो पहले या दूसरे एपिसोड में ही शो से बाहर हो जाएंगे. मगर आसिम ने शो में इतना तगड़ा गेम खेला कि वो देखते ही देखते फैंस के फेवरेट बन गए. उन्होंने टॉप 2 में अपनी जगह बनाई. आसिम बिग बॉस के सबसे फेमस कंटेस्टेंट्स में शुमार किए जाते हैं. आज वो एक बड़े स्टार हैं.

मनु पंजाबी

मनु पंजाबी बिग बॉस 10 का हिस्सा थे. शो में उन्होंने कॉमनर के तौर पर एंट्री की थी. हर कोई उनसे अनजान था. मगर शो में मनु पंजाबी अपनी स्ट्रैटिजी और स्मार्ट गेम प्लान से बड़े-बड़े सेलेब्स पर भारी पड़े. उन्होंने हमेशा फ्रंट फुट पर गेम खेला. दिल से दोस्ती निभाई. शो में उन्हें काफी पसंद किया गया था. बिग बॉस से उन्हें तगड़ी फैन फॉलोइंग मिली. आज मनु पंजाबी फेमस यूट्यूबर हैं.

सनी लियोनी

एडल्ट स्टार सनी लियोनी ने बिग बॉस 5 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी. उस वक्त वो विदेश में एडल्ट स्टार के तौर पर तो फेमस थीं मगर इंडिया में उनकी खास पहचान नहीं थी. शो के दौरान सनी की खूबसूरती और उनके सिंपल नेचर ने फैंस का दिल जीता. शो के दौरान उन्हें महेश भट्ट ने फिल्म तक ऑफर कर डाली थी. सनी शो जीत तो नहीं पाई थीं, पर उन्होंने फैंस के दिल जरूर जीते थे. शो के बाद उन्हें कई बड़े ऑफर मिले. सनी आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं.

