BB: Tejasswi Prakash के बर्ताव से नाराज Bipasha Basu, Shamita Shetty को आंटी बुलाने पर लगाई फटकार

बिग बॉस 15 फिनाले के करीब है. लेकिन तेजस्वी प्रकाश और शमिता शेट्टी के बीच कैटफाइट थमने का नाम नहीं ले रही है. बीते एपिसोड में पर्सनल अटैक करने पर शमिता ने तेजस्वी को खूब खरी खोटी सुनाई. शमिता करण कुंद्रा पर भी उनके लिए स्टैंड ना लेने की वजह से नाराज हुईं. तेजस्वी के शमिता को आंटी बुलाने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने रिएक्ट किया है.

बिपाशा ने किया शमिता को सपोर्ट

बिपाशा बसु ने ट्वीट कर लिखा- किसी को एज शेम करना, फिर सॉरी बोलना, बहुत ही बेहूदा है. अगर ये किसी के लिए विनर है या रोल मॉडल है, तो यह वास्तव में काफी दुखद है. अगर आप इंसिक्योर हैं तो अपने बॉयफ्रेंड पर अटैक करें जिसने आपको इंसिक्योर फील कराया है. बजाय दूसरी महिला को नीचा दिखाने के.

Age shaming disgustingly ,then saying sorry..beyond pathetic !If this is a winner for anyone or a role model it’s truly sad.If you are insecure attack your man who makes you feel insecure instead of pulling other women down #biggboss15 #shameful — Bipasha Basu (@bipsluvurself) January 26, 2022

शिल्पा ने बिपाशा को कहा थैंक्स

बिपाशा के इस सपोर्ट पर शिल्पा शेट्टी ने भी रिएक्ट किया है. शिल्पा ने बिपाशा को थैंक्स कहा है. शिल्पा ने लिखा- स्ट्रॉन्ग महिला वो होती है जो दूसरी महिला को ऊपर उठाए ना कि उन्हें नीचा दिखाए. थैंक्यू बिपाशा, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने और गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए. बिपाशा ही नहीं देवोलीना को भी तेजस्वी की ये हरकत पसंद नहीं आई है.

A STRONG WOMAN Is someone who raises other women up instead of tearing them down. THANKYOU @bipsluvurself for always being strong and voicing what’s wrong 💪♥️ #respect #ShamitaIsTheBoss https://t.co/0zsBZi3xhn — SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) January 27, 2022

I assume Anil now you all know me. It was a wrong statement by #teja. And also if u call someone aunty please show that respect too.Because aunty cud be your maasi,bua,or anyone whom u shows respect,not to age shame,demean or degrade. And Shamita is hot anyway. 🥰 https://t.co/1NWju7ll5A — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) January 26, 2022

देवोलीना समेत दूसरे सेलेब्स को पसंद नहीं आया तेजस्वी का बर्ताव

देवोलीना ने ट्वीट कर लिखा- तेजा का ये बयान गलत था. अगर आप किसी को आंटी कहते हो तो रिस्पेक्ट भी दिखाओ. क्योंकि आंटी आपकी बुआ, मासी, और कोई दूसरी महिला भी हो सकती है. एज शेम मत करो, किसी को डिमीन और डाउनग्रेड मत करो. शमिता वैसे हॉट है. देवोलीना की तरह युविका चौधरी, वीजे एंडी, विशाल सिंह, नेहा भसीन, बंदगी कालरा ने तेजस्वी प्रकाश को फटकार लगाई है.

फिनाले से ठीक पहले शमिता को आंटी बोलकर क्या तेजस्वी प्रकाश ने अपनी जीत की राह में रोड़े खड़े कर दिए हैं? हमें जरूर बताएं, आप क्या सोचते हैं.