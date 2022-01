'मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं', Shweta Tiwari के बयान पर बवाल, एमपी के गृहमंत्री बोले- एक्शन लेंगे

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने भगवान को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है. इन दिनों श्वेता तिवारी भोपाल में हैं. वह फैशन से जुड़ी वेब सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए स्टारकास्ट और प्रोडक्शन टीम के साथ भोपाल पहुंची थीं. इस सीरीज के प्रमोशन के दौरान श्वेता ने कुछ ऐसा बोल दिया, जिसे सुनने के बाद बवाल मच गया है.

श्वेता ने दिया विवादित बयान

प्रमोशन के दौरान मंच पर एक डिस्कशन कार्यक्रम में मजाक करते-करते श्वेता तिवारी विवादित बयान दे गईं. विवादित बयान में श्वेता तिवारी ने कहा- 'मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे है.' श्वेता की इस बात के बाद बवाल मचना शुरू हो गया है. श्वेता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Actress Shweta Tiwari made a controversial statement on God.. It happens in the press conference of #ShowStopper Webseries..#ShwetaTiwari @rohitroy500@DiganganaS #ControversialStatement #Trending #TrendingNow #ottplatform pic.twitter.com/EqmsibDoy4