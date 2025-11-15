रोहित शेट्टी के निशाने पर आए अमाल मलिक, 'बिग बॉस' को 'बायस्ड' बुलाने पर लगी फटकार

'बिग बॉस' में इस हफ्ते एक बड़ा ट्विस्ट देखने मिलेगा. इस 'वीकेंड का वार' में सलमान खान के बदले, डायरेक्टर रोहित शेट्टी नजर आएंगे. उन्हें देखकर घर का हर सदस्य हैरान होगा. हालांकि रोहित आते ही घरवालों को आड़े हाथों लेंगे. वो अमाल मलिक और शहबाज बदेशा को फटकारेंगे, जिन्होंने बिग बॉस और शो के मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए थे.
अमाल-शहबाज को लगेगी फटकार
कुछ दिन पहले घर में कैप्टेंसी को लेकर टास्क हुआ था, जिसमें गौरव खन्ना जीत गए. लेकिन शहबाज को अपनी दावेदारी पेश करने का एक भी मौका नहीं मिला. इस बात से शहबाज और अमाल दोनों ही बिग बॉस और मेकर्स से खफा हो गए. उन्होंने उनपर बायस्ड होने और चीटिंग करने जैसे आरोप लगाए.
इस बात से बिग बॉस तो नाराज हुए ही, मगर अब रोहित शेट्टी भी अमाल और शहबाज के बर्ताव से बिल्कुल खुश नहीं दिखे. शो का नया प्रोमो सामने आया, जिसमें रोहित ने अमाल और शहबाज को फटकारा. डायरेक्टर ने सिंगर से पूछा कि ऐसा क्या हो गया था जो उन्हें लगा कि बिग बॉस उनके खिलाफ हैं? आपको ऐसा लगता है कि हमें अकल नहीं है?
रोहित ने दोनों को समझाया कि बिग बॉस, शो के मेकर्स और चैनल की बेइज्जती करना बिल्कुल सही चीज नहीं थी. क्योंकि बाहर लोगों को ऐसा लगता है कि मेकर्स सिर्फ उनके हित में शो चला रहे हैं. अमाल और शहबाज ने जो कहा वो गलत था. रोहित ने आगे मृदुल के एविक्शन का उदाहरण देते हुए कहा कि क्यों उस वक्त कोई घरवाला उस चीज को गलत नहीं ठहराया?
गौरव खन्ना पर क्यों उठाए रोहित ने सवाल?
रोहित ने आगे गौरव खन्ना की इमेज पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से जो गौरव दिख रहा है, वो असली है या उससे पहले जो गौरव था वो रियल था? इसपर अमाल बीच में आकर गौरव के लिए बोले कि जो इंसान 20 सालों से एक्टिंग करता आ रहा है, वो 4 महीने कैसे नहीं कर सकता?
इस कमेंट के बाद अमाल और गौरव के बीच तीखी बहस शुरू होती देखी गई. गौरव ने सिंगर से कहा कि वो उनसे ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? हालांकि अमाल इस दौरान कुछ भी सुनने के मूड में नहीं दिखते. इस प्रोमो से ऐसा लग रहा है कि रोहित शेट्टी इस हफ्ते कई घरवालों को रियलिटी चेक देते नजर आएंगे. अब देखना होगा कि उनकी बातों से किस घरवाले को फर्क पड़ने वाला है.