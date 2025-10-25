scorecardresearch
 

Bigg Boss 19: बसीर-नेहल की 'फेक लव स्टोरी' का सलमान खान ने किया पर्दाफाश? फरहाना को दी वॉर्निंग

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार इस हफ्ते काफी दिलचस्प होने वाला है. तान्या और नीलम की लड़ाई का तमाशा बनाने पर सलमान खान ने घरवालों को खूब फटकार लगाई. नेहल और बसीर भी सलमान के गुस्से का शिकार हुए.

नेहल बसीर पर भड़के सलमान खान (Photo: X/@ColorsTV)
Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में इस हफ्ते काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिला. घरवालों ने फरहाना और तान्या मित्तल को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया. फरहाना संग बातचीत करने पर भोजपुरी हसीना नीलम गिरी ने दोस्त तान्या संग दोस्ती का रिश्ता ही तोड़ दिया. सभी घरवाले तान्या पर एक साथ भड़क पड़े. घर में बदलते रिश्तों को देख शो के लाखों फैंस भी हैरान हैं. अब वीकेंड का वार में सलमान खान ने सभी को रियलिटी चेक दिया. 

घरवालों की सलमान ने लगाई क्लास

सलमान खान इस बार तान्या मित्तल के सपोर्ट में बात करते दिखे. सलमान ने घरवालों से पूछा कि तान्या और फरहाना के बात करने से आखिर उन्हें इतनी मिर्ची क्यों लग गई? तान्या को टारगेट करने पर सलमान खान ने बसीर अली, नेहल और मृदुल तिवारी की जमकर क्लास लगाई. 

फरहाना संग बात करने पर तान्या से दोस्ती तोड़ने पर सलमान खान ने नीलम का भी मजाक उड़ाया. सलमान ने फरहाना और तान्या से कहा- आप दोनों एक साथ हैंगआउट करने लगे तो ये पूरा घर क्यों हिला? सलमान की इस बात पर फरहाना और तान्या भी हंस पड़ीं.

सलमान खान ने फरहाना को भी हिदायत दी कि वो अपनी हद में रहें. वो घरवालों को जबरदस्ती पोक करती हैं. सलमान की बात सुन फरहाना शॉक्ड नजर आईं

Advertisement

 

बसीर-नेहल की सलमान ने लगाई क्लास

वहीं, बसीर और नेहल को भी सलमान खान ने आईना दिखाया. दरअसल, कुछ वक्त पहले तक बसीर और नेहल एक दूसरे के खिलाफ थे. दोनों के बीच लड़ाई-झगड़े देखने को मिलते थे. दोनों ही एक दूसरे की खूब बुराइयां करते थे. मगर अब अचानक दोनों के बीच लव एंगल देखने को मिल रहा है. बसीर और नेहल को लड़ाई-झगड़ों से सीधा उन्हें रोमांस करता देखकर लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं. उनके लव एंगल को लोग फेक बता रहे हैं. 

वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी बसीर और नेहल की लताड़ लगाई. सलमान ने उन दोनों से कहा- बसीर और नेहल आप दोनों को आग क्यों लगी? क्योंकि हमें याद है कि आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या-क्या नहीं बोला. सलमान की फटकार के बाद नेहल और बसीर गुमसुम नजर आए. अब वीकेंड का वार के बाद घरवालों का स्टैंड किस तरह बदलता है ये भी देखने वाली बात होगी. 

