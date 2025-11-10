BB19: ड्यूटी को लेकर छिड़ी जंग, घरवालों ने काटी कन्नी, कप्तानी में फेल हुए अमाल?

बिग बॉस के घर में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है. शो में मौजूद कंटेस्टेंट्स किसी ना किसी कारण से घर में विवाद खड़ा कर ही देते हैं. बीते दिन अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के एविक्शन के बाद, अब घर में नया पंगा शुरू होने वाला है. इस बार मुद्दा घर में निभाने वाली ड्यूटी को लेकर होगा.

बिग बॉस हाउस में फिर हुआ नया पंगा

शो का नया प्रोमो सामने आया जिसमें कश्मीरी एक्ट्रेस फरहाना भट्ट, घर के कप्तान अमाल मलिक से पूछती हैं कि क्या उन्होंने सभी घरवालों की ड्यूटीज बदली हैं? तो इसपर सिंगर जवाब देते हैं कि किचन ड्यूटी में अशनूर, कुनिका सदानंद और मालती चाहर मौजूद हैं. इसके बाद फरहाना की नाराजगी दिखाई गई.

वो इस बात से खुश नहीं थीं कि अमाल ने सिवाए उनके सभी घरवालों की ड्यूटी बदली. हालांकि अमाल ने फरहाना के इस दावे को झुठलाया. लेकिन फरहाना ने उनकी नहीं सुनी, वो बोलती रहीं कि सबकी ड्यूटी बदलने से पहले एक बार उनकी राय लेना भी जायज था. अमाल ने फरहाना से कहा कि वो उनकी ड्यूटी आखिर क्यों बदलें?

इसपर एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें बर्तन धोने से तकलीफ है, जिसके बारे में अमाल भी जानते हैं. लेकिन सभी को खुश करने के लिए वो उनके साथ ऐसा कर रहे हैं. फरहाना का कहना था कि अमाल ये सब ईगो के लिए कर रहे हैं. प्रोमो में आगे देखा गया कि कुनिका और मालती किचन ड्यूटी को लेकर चर्चा कर रही हैं.

घर की कप्तानी में फेल हुए अमाल मलिक?

उनका मुद्दा है कि किसी घरवाले को आटा गूंथने में मदद करनी चाहिए. इसपर अशनूर ने कहा कि उनकी ड्यूटी सिर्फ लंच तक सीमित है. मालती को लगा कि अशनूर सिर्फ उनकी मदद करेंगी, लेकिन दोनों के बीच हुई गलतफहमी हो गई. आगे कुनिका कहती हैं कि उनके मुताबिक घर में से कोई लड़का आगे आकर आटा गूंथने में मदद कर सकता है.

मगर गौरव खन्ना ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मालती और अशनूर वो काम भी आपस में मिलकर कर लेंगी. जिसपर कुनिका भड़क गईं और एक्टर से बोलीं कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है. लेकिन गौरव बोले कि लड़के क्यों किचन में आटा गूंथेंगे, अगर उन्हें काम करना होगा, तो घर के कप्तान अमाल खुद सामने से बोल देंगे. इन सभी बातों से अमाल तंग आते नजर आए, उन्होंने कहा कि सभी लोग ये मुद्दा आपस में सुलझा लें.

बता दें कि अमाल मलिक घर में दूसरी बार कप्तान बने हैं. अभी तक उन्होंने अपनी कैप्टेंसी में सभी से काम कराया है, जिसमें उन्हें खूब साथ मिला. मगर अब पहली बार घर में ड्यूटी को लेकर बवाल मचता दिखेगा. अब देखने वाली बात होगी कि क्या घर के कप्तान अमाल इस मुद्दे को सुलझा पाएंगे या नहीं.

