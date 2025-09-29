बिग बॉस में बवाल, मर्यादा भूले बसीर-नेहल, की धक्का-मुक्की? देखकर चौंके फैंस

बिग बॉस 19 में वीकेंड का वार एपिसोड के बाद घर का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ गया है. नेहल और बसीर अली के बीच हाईवोल्टेज लड़ाई हो गई है. दोनों एक दूसरे संग धक्का-मुक्की पर उतर आए. आखिर नेहल और बसीर के बीच किस बात को लेकर इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ? आइए जानते हैं...
आपस में भिड़े नेहल-बसीर
अगर आप बिग बॉस के फैन हैं तो ये जानते होंगे कि शो में कंटेस्टेंट्स खाने और किचन ड्यूटीज को लेकर सबसे ज्यादा आपस में भिड़ते नजर आते हैं. अब ऐसा ही कुछ नेहल और बसीर के बीच भी हुआ. दोनों की हाईवोल्टेज लड़ाई हलवे को लेकर हुई.
शो के प्रोमो वीडियो में देख सकते हैं कि बसीर अपने लिए एक कटोरी भरकर हलवा फ्रिज में छुपा देते हैं. नेहल और कुनिका हलवा देखकर शॉक्ड हो जाती हैं. नेहल फिर घर की कैप्टन फरहाना से कहती हैं कि जितना हलवा तान्या के लिए बना है उतना बसीर ने रखा है अपने लिए.
नेहल की इस बात पर बसीर गुस्से से कहते हैं- मैं निकालकर अभी देता हूं. इसमें कोई मरने वाली बात तो नहीं है. बसीर की ये बात नेहल को पसंद नहीं आती. वो फिर बसीर पर चिल्लाते हुए कहती हैं- क्या मतलब है तुम्हारा कि मर रही है? तू मर.
नेहल की इस बात पर बसीर भी गुस्से से आगबबूला हो जाते हैं. वो नेहल पर चिल्लाते हुए कहते हैं- बकवास मत कर, चुप कर. जवाब में नेहल फिर बसीर पर गुस्सा करते हुए कहती हैं- तू चोर है.
नेहल-बसीर के बीच हुई धक्का-मुक्की?
बसीर और नेहल दोनों ही गुस्से में अपना कंट्रोल खो देते हैं. दोनों एक दूसरे पर चार्ज करने लगते हैं. नौबत धक्का-मुक्की पर पहुंच जाती है. ऐसे में बाकी घरवालों को बीच में आकर नेहल और बसीर को रोकना पड़ा.
बसीर और नेहल को लड़ाई के दौरान अपना आपा खोते देख फैंस भी हैरान हो गए हैं. फैंस अब एपिसोड का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. बता दें कि जबसे नेहल सीक्रेट रूम से लौटी हैं वो लगातार बसीर को टारगेट कर रही हैं. वैसे नेहल और बसीर की लड़ाई में आप किसके साथ हैं?