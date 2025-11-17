scorecardresearch
 

Bigg Boss 19: फैमिली वीक से पहले अमाल का हुआ तान्या-फरहाना से झगड़ा, ग्लास धुलने पर छिड़ी तीखी बहस

अमाल मलिक और तान्या मित्तल अब लगता है कि एक-दूसरे के दुश्मन बन गए हैं. दोनों के बीच लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ गई है. फैमिली वीक शुरू होने से पहले अमाल और तान्या फिर से भिड़ गए.

अमाल ने फिर किया घर में झगड़ा (Photo: Instagarm @amaal_mallik)
Bigg boss 19: 'बिग बॉस' में फिलहाल फैमिली वीक जारी है. सभी घरवालों की फैमिली घर में आने वाली हैं. कुनिका सदानंद के बेटे और अशनूर कौर के पिता घर में आ चुके हैं. जल्द ऑडियंस को गौरव खन्ना की पत्नी, फरहाना भट्ट की मां, तान्या मित्तल का भाई और अमाल मलिक के पिता भी दिखाई देंगे. लेकिन फैमिली वीक से पहले ही बिग बॉस के घर में बड़ा हंगामा शुरू होता देखा गया.

फिर क्यों भिड़ पड़े अमाल-तान्या?

अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच ग्लास धोने को लेकर तीखी बहस छिड़ी. एपिसोड की शुरुआत में अमाल को बर्तन धोते देखा गया. वो मालती के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे थे. लेकिन तभी तान्या ने वहां अपना ग्लास रख दिया और अमाल से उसे धोने कहा. ये देखकर वहां कुनिका आ गईं जिनसे अमाल ने कुछ कहा. ये देखकर तान्या ने सिंगर से कहा कि वो उनका ग्लास ना धोएं, अगर उन्हें तकलीफ है. 

अमाल तान्या को उनका ग्लास वापस थमा देते हैं. लेकिन तान्या उनके अंदाज से खुश नहीं होतीं और कहती हैं कि अमाल कितने गंदे इंसान हैं. उनकी कितनी कमजोर ईगो है. ये सुनकर अमाल गुस्से में तमतमा जाते हैं. वो तान्या से कहते हैं कि दूसरों का कप या ग्लास नहीं धोया जाता. हालांकि तान्या अमाल से कहती हैं कि उन्होंने उनके कई ग्लास धोए हैं. दोनों की बहस कुछ ही सेकेंड्स में बढ़ती नजर आती है. 

अमाल तान्या पर लड़की होने का फायदा उठाने जैसी बातें कहते हैं. आगे वो उन्हें कहते हैं कि वो खुद को जगत-माता समझती हैं. वो सुशील और शांत होने का ढोंग रचती हैं. सिंगर की बातों से तान्या काफी नाराज होती हैं. वो अमाल से कहती हैं कि जब वो उनसे उनके काम करवाते थे, तब उन्हें परेशानी नहीं होती थी. ये सारी बहस के बाद, गौरव किचन में आकर तान्या को समझाते हैं कि वो एक बार अमाल से बात करें और अपना झगड़ा एक बार में सुलझा लें. 

फरहाना से भी जमकर हुई अमाल की बहस

इस घटना के काफी देर बाद, अमाल फरहाना से भी भिड़ते नजर आते हैं. देर रात फरहाना किचन में आती हैं और अमाल से पूछती हैं कि उनका ग्लास क्यों अलग से रखा हुआ है? जिसपर अमाल कहते हैं कि उन्होंने ही उसे अलग रखा. फरहाना इस बात से काफी नाराज हो जाती हैं. वो अमाल से कहती हैं कि वो एक बार उन्हें बुला लेते. फरहाना और अमाल के बीच भी जमकर तू-तू मैं-मैं हुई. 

इस पूरी घटना के दौरान बाकी घरवाले शहबाज की टांग खींचते रहे. चूंकि शहबाज घर के कप्तान हैं, ऐसे में उन्हें इस पूरे मामले पर ध्यान रखना चाहिए था. लेकिन वो ये करने में नाकामयाब रहे. 

---- समाप्त ----
