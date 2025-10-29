सलमान खान करते हैं पक्षपात, बिग बॉस होस्ट करने के लेते हैं 200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच

टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े और कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की जितनी चर्चा होती है, उससे कहीं ज्यादा सलमान खान लाइमलाइमट लूट लेते हैं. सलमान पर वीकेंड का वार में जितना पक्षपात करने को लेकर इल्जाम लगता है, उतना ही उनकी डांट-फटकार का इंतजार भी रहता है. वहीं उनकी करोड़ों की फीस को लेकर अलग कयास लगाए जाते हैं.

इंडिया टुडे/आजतक से हुई एक खास बातचीत में ‘बिग बॉस 19’ के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी (जो बानीजे एशिया और एंडेमोल शाइन से जुड़े हैं) ने इन सभी चर्चाओं पर खुलकर बात की. उन्होंने साथ ही बताया कि क्या सलमान खान को वीकेंड के एपिसोड्स के लिए पहले से कोई स्क्रिप्ट या दिशा-निर्देश दिए जाते हैं.

कैसे तैयार होता है वीकेंड का वार एपिसोड?

ऋषि नेगी ने बताया,“सलमान ज्यादातर एपिसोड्स खुद देखते हैं. अगर वो पूरे एपिसोड्स नहीं देख पाते, तो वीकेंड पर हमारे साथ एक-दो घंटे की फुटेज देखते हैं, जिसमें घर के सभी बड़े मुद्दे दिखाए जाते हैं. इस तरह उन्हें घर के हर कंटेस्टेंट और हर घटना की पूरी जानकारी होती है. उनके बहुत से करीबी लोग भी शो देखते हैं और उन्हें फीडबैक देते हैं. इस वजह से उन्हें घर की हर स्थिति का अंदाजा रहता है. शो के मेकर्स के भी अपने विचार होते हैं, और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आती रहती हैं. इन सबको मिलाकर ही वीकेंड के एपिसोड तैयार किए जाते हैं.”

सलमान को बताया जाता है- क्या बोलना है?

ऋषि ने आगे कहा कि सलमान पर पक्षपात होने के आरोप नए नहीं हैं. उन्होंने खुद भी ऐसे कमेंट्स सुने हैं. कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सलमान जो कुछ भी बोलते हैं, वह उन्हें ईयरपीस के जरिए बताया जाता है. इस पर हंसते हुए ऋषि बोले,“जो भी सलमान खान को जानता है, वो जानता है कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहलवाया जा सकता, जिस पर वो खुद विश्वास न करते हों.”

उन्होंने बताया कि इस बार शो की टीम ने सलमान के साथ इसे एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस बना दिया है. वो बोले,“अब हम उन्हें सिर्फ ब्रिफ नहीं करते, बल्कि वो खुद फुटेज देखते हैं ताकि उन्हें हर स्थिति का सही संदर्भ मिले. इसके बाद वह खुद तय करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत. हम सब चर्चा करते हैं और फिर शूट पर जाते हैं.”

आखिर कितनी है सलमान की फीस?

जब उनसे सलमान खान की फीस के बारे में पूछा गया, जो खबरों के मुताबिक 150–200 करोड़ रुपये सीजन बताई जाती है. तो ऋषि ने कहा,“वो कॉन्ट्रैक्ट सलमान और जियो सिनेमा के बीच है, इसलिए मैं उसमें शामिल नहीं हूं. लेकिन जो भी राशि है, वो हर पैसे के हकदार हैं. मेरे लिए तो बस इतना काफी है कि वो हर वीकेंड हमारे साथ हैं.”

बिग बॉस होस्ट कर तंग आ चुके हैं सलमान?

हर सीजन में एक समय ऐसा आता है जब सलमान कहते हैं कि वो अब शो नहीं होस्ट करना चाहते और यह उनका आखिरी सीजन होगा. इस पर ऋषि ने माना,“हां, कुछ सीजन ऐसे भी रहे हैं जब शो खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि अब और नहीं करेंगे. लेकिन अब उनका इस शो से बहुत भावनात्मक रिश्ता बन गया है. जब आप उन्हें मंच पर देखते हैं, तो उनकी लगन साफ दिखती है, चाहे कोई बहस हो या कोई मुद्दा, वो दिल से जुड़ते हैं. कई बार उन्होंने कहा कि वो अब नहीं करेंगे, लेकिन अब तक हमेशा हां ही कहा है. हम हर सीजन शुरू होने से पहले उनके साथ बैठते हैं, शो के फॉर्मेट पर चर्चा करते हैं और उन्हें पूरा ब्रीफ देते हैं.”

