बिग बॉस में बजा झिंगाट सॉन्ग, क्या मराठियों की नाराजगी दूर करने की है कोशिश?

. . Watch the #BB episodes on @colorstv every day and before TV on @vootselect 📺 #JKS #JaanKumarSanu #TeamJaan #BBLikeABoss #BB14OnVoot #BiggBoss2020 #BiggBossKiJaan #AbScenePaltega #BiggBoss14 #Colors #BiggBoss #BB14

A post shared by Jaan Kumar Sanu (@jaan.kumar.sanu) on Oct 28, 2020 at 10:08pm PDT