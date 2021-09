BiggBoss OTT: दिव्या अग्रवाल ने जीती ट्रॉफी, फर्स्ट रनरअप रहे निशांत भट्ट

बिगबॉस ओटीटी का पहला सीजन अब खत्म हो चुका है और शो को उसका पहला विनर मिल गया है. दिव्या अग्रवाल ने बिग बॉस ओटीटी की ट्रॉफी जीती. इस दौरान उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था. सभी ने उन्हें चीयर किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया. शो के अंत में तीन कंटेस्टेंट्स फिनाले की रेस में बरकरार रहे और टॉप 3 में पहुंचे. इसमें शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट और दिव्या अग्रवाल शामिल थे. फर्स्ट रनरअप रहे निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी शो में तीसरे नंबर पर रहीं. प्रतीक सहजपाल ने बिग बॉस 15 में जाने का विकल्प चुनते हुए खुद को बिगबॉस ओटीटी के विनर की रेस से बाहर कर दिया. वहीं राकेश बापत चौथे नंबर पर रहे.

फाइनल राउंड में पहुंचे थे 5 कंटेस्टेंट्स

फिनाले राउंड में पहुंचे कंटेस्टेंट्स ने काफी मेहनत की. सभी कंटेस्टेंट्स ने इस दौरान फैंस को एंटरटेन करने की कोशिश की. कई सारे फैंस ने नेहा भसीन को शो के दौरान सबसे एंटरटेनिंग कहा. मगर अफसोस इस बात का रहा कि वे शो में फिनाले राउंड के ठीक पहले बाहर हो गईं. शो में फिनाले राउंड में राकेश बापत, शमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल, दिव्या अग्रवाल और निशांत भट्ट नजर आए. घरवालों ने शो के दौरान कुल 42 दिन बिताए.

