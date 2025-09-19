यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के कंटेस्टेंट रहे एक्टर विशाल पांडे इन दिनों बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं. उनका एक्सीडेंट हो गया है. एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान विशाल ने गलती से अपने शरीर की नस काट ली थी. इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है. फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

कैसे कटी विशाल पांडे की नस?

विशाल ने गुरुवार के दिन इंस्टाग्राम पर अपनी हॉस्पिटल से तस्वीरें शेयर की. फोटो में उनके उल्टे हाथ पर प्लास्टर चढ़ा नजर आया. लेकिन इस सबके बावजूद विशाल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दिखी. एक्टर ने अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए लिखा, 'हादसे आपको अंदर से हिला देते हैं. शूटिंग के दौरान, कांच से मेरी नसें गलती से कट गईं, ऐसा कुछ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है.'

'जबकि मैं वो काम कर रहा था जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं और वो है एक्टिंग. दो ऑपरेशन बाद, मैं यहां हूं, रुका हुआ, सबकुछ रोकने पर मजबूर. अपनी ड्रीम फिजीक (नज़र असली है) और अपने सपनों के करियर के पीछे भाग रहे किसी इंसान के लिए, ये सबसे बुरे दिनों में से एक लगता है.'

Advertisement

विशाल के एक्सीडेंट पर क्या था डॉक्टर्स का रिएक्शन?

विशाल आगे बताते हैं कि इस हादसे में उनका आधा शरीर पैरेलाइज हो सकता था. लेकिन किसी की दुआ के कारण वो कुछ इंचेज से बच गए. एक्टर ने बताया, 'डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिससे मुझे आज भी हैरानी होती है. मेरी आर्टरी जो सीधे दिल तक जाती है, बस कुछ इंच की दूरी से बच गई. अगर ऐसा ना होता, तो मेरा आधा शरीर पैरेलाइज हो सकता था.'

'उन्होंने कहा कि ये किसी वरदान से कम नहीं था जिसने मुझे बचा लिया. और मैं बस उन दुआओं के बारे में सोच सकता हूं जो मुझे हर दिन अपने परिवार, अपने दोस्तों और बेशक आप सभी फैंस से मिलती हैं. लेकिन मैं क्यों इन फोटोज में हंसता हुआ नजर आ रहा हूं? क्योंकि एक बार जब मैं ठीक हो गया, तो कोई भी चीज मुझे रोक नहीं पाएगी. इस हालत में भी मैं नहीं रुकने वाला हूं.'

विशाल के एक्सीडेंट की खबर से उनके करीबी दोस्त और फैंस बहुत दुखी हैं. वो एक्टर को जल्द से जल्द ठीक होते देखना चाहते हैं. बता दें कि विशाल पांडे बिग बॉस के अलावा अपनी सोशल मीडिया रील्स और यूट्यूब व्लॉग्स के लिए भी जाने जाते हैं. वो कई सारे म्यूजिक वीडियोज का भी हिस्सा रह चुके हैं.

---- समाप्त ----