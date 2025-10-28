बिग बॉस में किया 'फेक रोमांस', फिर भी नहीं मिली लाइमलाइट, झेलनी पड़ी ट्रोलिंग

बिग बॉस में हिट होने और लाइमलाइट बटोरने के लिए सेलेब्स कई तरह के पैतरे आजमाते हैं. शो दिखने के लिए कुछ लोग जबरन लड़ाई-झगड़ा करते हैं तो कुछ रोमांस का सहारा लेते हैं. मगर जबरदस्ती के बनाए हुए फेक लव एंगल को दर्शकों ने हमेशा रिजेक्ट किया है. हर बार की तरह इस साल भी शो में फेक लव एंगल देखने को मिला, जो पूरी तरह से फ्लॉप रहा.

बसीर-नेहल को ले डूबा लव एंगल

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बसीर और नेहल का जब गेम कमजोर पड़ने लगा तो उन्होंने शो में नकली लव स्टोरी चलाने की कोशिश की. बसीर-नेहल को लगा था कि उनके रोमांस की वजह से उन्हें ज्यादा स्क्रीनटाइम दिया जाएगा. उनकी जोड़ी को लेकर हैशटैग बनेंगे. उनकी चर्चा होगी, लाइमलाइट मिलेगी. मगर अफसोस उनकी ये चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई. दर्शक उनकी फेक लव स्टोरी से रिलेट ही नहीं कर पाए और दोनों एक साथ शो से बाहर हो गए.

टीना दत्ता-शालीन भनोट

शालीन भनोट और टीना दत्ता बिग बॉस 16 में दिखाई दिए थे. मगर शो में अपने गेम से ज्यादा वो अपनी केमिस्ट्री को लेकर सुर्खियों में रहे. टीना और शालीन की बढ़ती नजदीकियों ने चर्चा तो लूटी, लेकिन उनका कनेक्शन फैंस को पूरी तरह से फेक लगा था. सलमान ने भी शो में कई दफा टीना और शालीन को फेक लव एंगल बनाने पर कॉल आउट किया था. बाद में उनकी क्लोजनेस लड़ाई-झगड़े में बदल गई और शो में ही दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता खत्म कर लिया था.

नेहा भसीन-प्रतीक सहजपाल

मशहूर सिंगर नेहा भसीन ने बिग बॉस ओटीटी 1 में एंट्री की थी. मगर उनकी चर्चा शो में प्रतीक सहजपाल संग उनके रोमांस को लेकर ही हुई. नेहा पहले से शादीशुदा थीं, लेकिन फिर भी शो में वो कई दफा प्रतीक संग कोजी होती दिखी थीं. मैरिड होने के बावजूद कैमरे पर प्रतीक संग क्लोज होने पर नेहा को काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. प्रतीक संग उनकी नजदीकियां दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थीं. शो में ही फिर दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं.

गौतम गुलाटी-डायंड्रा सॉरेस

बिग बॉस 8 के विनर गौतम गुलाटी का भी शो में डायंड्रा सॉरेस संग फेक लव एंगल देखने को मिला थ. दोनों के बीच बाथरूम में लिपलॉक भी हुआ था. मगर उनकी फेक लव स्टोरी को दर्शकों ने रिजेक्ट कर दिया था. उनके गेम को इसका कोई फायदा नहीं मिला था.

