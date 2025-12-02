बिग बॉस में होता है भेदभाव? इन कंटेस्टेंट्स ने खोली मेकर्स की पोल

रियलिटी शो बिग बॉस में हर बार बवाल मचता है. शो के अंदर मचा ये तूफान कई दफा बाहर भी सुनने को मिलता है. हर कंटेस्टेंट के शो को लेकर अपने एक्सपीरियंस होते हैं. ऐसा भी होता है कि कंटेस्टेंट्स के मन में मेकर्स के प्रति नाराजगी होती है. कुछ लोग गुस्से का घूंट पी जाते हैं. मगर कई बुलंद आवाज उठाकर अपनी राय रखते हैं. मेकर्स को एक्सपोज करते हैं. इस रिपोर्ट में ऐसे की कुछ सेलेब्स के बारे में जानते हैं.

बसीर अली

बसीर अली ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि शो से निकलने के बाद उनके साथ मेकर्स ने कितना खराब बर्ताव किया था. पारस छाबड़ा संग बातचीत करते हुए बसीर ने कहा था कि एविक्शन के बाद शो और चैनल से जुड़े किसी शख्स ने उनसे कोई बात नहीं की. उनके गेम को लेकर कोई चर्चा नहीं की. बिना बात किए उन्हें सेट से बाहर भेज दिया था. इस बिहेवियर ने उन्हें चौंकाया था. लेकिन बसीर को तब और अजीब लगा जब बाकी कंटेस्टेंट्स से उन्हें पता चला कि उनसे एविक्शन के बाद शो की टीम ने बात की थी. इनमें जीशान कादरी भी शामिल थे. बसीर के मुताबिक, मेकर्स ने उन्हें चाय में गिरी मक्खी की तरह बाहर फेंका.

पारस छाबड़ा

बसीर संग शो में बात करते हुए पारस छाबड़ा का भी दर्द छलका. उन्होंने बताया कैसे सीजन 13 के वक्त मेकर्स ने उनके साथ भी भेदभाव किया था. पारस के मुताबिक, शो में सिद्धार्थ शुक्ला के मेडिकल कंडीशन से गुजरने की पूरी जर्नी दिखाई गई थी. जब वो अस्पताल में एडमिट थे. सलमान ने वीकेंड का वार में उन्हें वीडियो कॉल की थी. सिद्धार्थ का हाल चाल पूछा. ऐसा इसलिए ताकि लोग उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाएं. सिद्धार्थ शुक्ला को शो का विनर दिखाया जा सके. लेकिन उनके हाथ में लगी चोट को हाईलाइट नहीं किया गया. पारस ने बताया कि सलमान खान ने शो में एक भी दफा उनके हाथ में लगी चोट का हालचाल नहीं लिया था.

दिग्विजय राठी

बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट रहे दिग्विजय राठी वो खिलाड़ी हैं जो बाहर यूथ को रियलिटी शो में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे जीतना है, इसके बारे में समझाते हैं. लेकिन अपने वक्त पर वो निल बट्टे सन्नाटा निकले. वो शो में खास नहीं कर पाए. उन्हें बीच शो जनता के फैसले से नहीं बल्कि घरवालों के वोटों के आधार पर एविक्ट कराया गया. दिग्विजय के एविक्शन को सबने अनफेयर बताया. क्योंकि जनता की वोटिंग में वो पिछड़ते नहीं. इस एविक्शन से दिग्विजय इतने नाराज हुए कि फिनाले का हिस्सा तक नहीं बने.

उमर रियाज

आसिम के बाद उनके भाई उमर रियाज शो का हिस्सा बने. लेकिन सलमान ने उमर की गेम को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया. अपने अनफेयर एविक्शन से उमर इतने नाराज हुए कि फिनाले से नदारद दिखे. उमर के एविक्शन पर हिमांशी खुराना ने रिएक्ट कर मेकर्स को खरी खोटी सुनाई थी. उन्होंने बिग बॉस पर मेंटल हेल्थ खराब करने का भी आरोप लगाया.

हिमांशी की पोस्ट में लिखा था- वे वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं...वोट्स करवाओ और फिर निकाल दो...और बैश कर करके मेंटल हेल्थ भी खराब कर दो. हर सीजन में सेम होता है...इसलिए क्या ही वोट‍िंग अपील डाले और क्या वोट्स मांगे...हम तुम्हारे साथ हैं उमर. हिमांशी ने एविक्शन को प्लान्ड बताया था.

शिल्पा सकलानी

शिल्पा सकलानी और उनके पति अपूर्व अग्निहोत्री ने शो से बाहर निकलने के बाद इसे सबसे जहरीला एक्सपीरियंस कहा था. उनके मुताबिक, मेकर्स कंटेंट के लिए झगड़ा करने का प्रेशर बनाते हैं. बिग बॉस उनके लिए मेंटली डिस्टर्ब करने वाला शो है.

