Bigg Boss 19: सलमान खान ने तान्या को दिखाया आईना, घरवालों के सामने किया एक्सपोज

टीवी के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में शनिवार को हुआ वीकेंड का वार काफी धमाकेदार हुआ. पिछली बार के वीकेंड का वार से सीख लेके हुए मेकर्स ने इस बार तगड़ा होमवर्क किया. एक तरह जहां सलमान खान ने अपने ऊपर लगे बायस्ड होने के आरोपों पर रिएक्शन दिया तो वहीं तान्या मित्तल की इस बार जमकर क्लास लगाई. सलमान ने उनके रोने पर सरकास्टिक लहजे में उनकी खिंचाई की.

वहीं तान्या मित्तल ने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती के फीडबैक से परेशान थीं. जिसमें उन्होंने फैमिली का जिक्र किया, उन्हें झूठा और डबल स्टैंडर्ड बताया. जो उन्हें पसंद नहीं आया.

क्या कहा सलमान खान ने?

अपनी बात शुरू करते ही सलमान खान ने तंज भरे लहजे में तान्या से कहा, 'तान्या आप इस घर में सबसे ज्यादा समझदार और संस्कारी है. वैसे अगर आप ठीक नहीं हैं तो क्या मैं आपके लिए कुछ मंगवाऊ? ताजमहल का एक बड़ा कटआउट, दिल्ली की दाल, लंदन के बिस्किट और दुबई का बकलावा? क्योंकि मालती का कहर आप पर सबसे ज्यादा हावी हुआ है, जो आपको ले डूब रहा है. तो रोए बिना क्या आप जवाब दे पाओगी?'

इसके बाद तान्या ने जवाब दिया कि मैं मालती के दिए फीडबैक से परेशान थी. उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी फैमिली को हेल्प लगेगी मेरे जाने के बाद, फैमिली भी बहुत परेशान होगी, जो मैं कर रही हूं. तो उन्होंने कहा तुम बहुत डबल स्टैंडर्ड हो, झूठी हो. ऐसे कोई झूठा मुझे बोलेगा तो मेरे को बुरा लगता है.'

Advertisement

इस पर सलमान ने तान्या को जवाब दिया कि आपने मालती से फीडबैक मांगा था और बदकिस्मती से वो नहीं था जो आपका दिल या दिमाग सुनना चाहता था. अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? मालती ने जो देखा, उसे बताकर वो गलत कैसे हो सकती है? जब लोग आपके असली परिवार से मिलेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ. जिनको ऐसा लगता है कि आप फेंक रही हो उन्हें लगने दो.

सलमान ने तान्या का पकड़ा झूठ

इसके बाद सलमान ने नॉमिनेशन टास्क के दौरान पूल में धकेले जाने के बाद तान्या के रोने पर भी सवाल उठाया. सलमान ने कहा, 'आप पहले भी पूल में मस्ती करती दिखी थीं और आपने फरहाना से भी आपको धक्का देने के लिए कहा था तो जब मालती ने भी ऐसा ही किया, तो क्या बात थी?' इस पर तान्या ने अपनी बात को घुमाते हुए बताया, 'मुझे अपनी मां की बहुत याद आती है, और क्योंकि उन्होंने साड़ी वजह बताई इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ.'

सलमान ने जवाब दिया, 'हो सकता है कि वो वजह आपके लिए गलत हो, लेकिन उनके लिए नहीं.' इसके बाद मालती ने अपना बचाव करते हुए कहा, 'मुझे पता है कि तान्या ऐसे टास्क से पहले ध्यान आकर्षित करने के लिए साड़ी पहनती हैं. अगर उन्होंने साड़ी नहीं पहनी होती, तो मैं किसी और को चुन लेती; उन्होंने ऐसा सिर्फ सहानुभूति बंटोरने के लिए किया था.'

Advertisement

तान्या के रोने पर सलमान का रिएक्शन

सलमान ने सभी घरवालों से पूछा कि क्या तान्या का रोना सही था उस वक्त? इस पर किसी ने हां नहीं बोला. फिर सलमान ने कहा कि तान्या हर जगह जा-जाकर आपने अलग-अलग वजह बताई है. इस घर में बहुत सारे कैमरे लगे हैं, आपके घर में भी होंगे. लेकिन हम ये कैमरा सुबह शाम चेक करते हैं. लेकिन कोई कुछ भी बोले मुझे तो आपका रोना जायज लगा है. क्योंकि आप पूरा इंडिया घूमी हैं, अपने मम्मी-पापा के बगैर, इतने सारे बिजनेस सेटअप किए हैं, वो भी मम्मी-पापा के अंगेस्ट जा-जाकर. ये सब आपने ही कहा है, इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ जो रही है आपकी, तो इन सभी की गलती ये है कि आपका जो पूल में गिरना था, इस बात को इन्होंने महज एक टास्क समझ लिया. ये भी तो लाइफ का एक बड़ा स्ट्रगल था. इन्हें स्वीमिंग नहीं आती और फिर 170 फीट गहरे पूल में उन्हें फेंक दिया गया. रोना तो बनता ही है.

वहीं अंत में सलमान ने तान्या को गलत होने के लिए फटकार लगाई. एक्टर ने कहा, 'आपकी बातचीत में कंट्राडिक्शन है क्योंकि आप अपने बारे में बहुत कुछ बोलते हैं. आप कहते हैं कि आप ऐसे माहौल में नहीं रहे, लेकिन यह एक चैलेंजिंग शो है. आपको पहले दिन से ही खेल समझ आ गया था कि किसे दोस्त बनाना है और किसे अपना विरोधी. कौन सी ड्यूटी करनी है, कब कुनिका के पास जाना है, कब कुनिका को अनफेयर तरीके से टास्क जितवाना है, कब अपने दोस्त के लिए फरहाना को कैप्टन बनाना है, कब नॉमिनेशन से पहले मृदुल से चिकनी-चुपड़ी बातें करनी हैं.'

Advertisement

'आप अच्छा खेल रही हैं, लेकिन ऑडियंस कन्फ्यूजड हो जाती हैं. आपको सिंपैथी कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है. चार और लोगों को भी पूल में फेंका गया था, फिर भी किसी ने इसे तमाशा नहीं बनाया. क्या आपने ऐसा इसलिए किया ताकि आज इस पर चर्चा हो और आपको फुटेज मिले?'

---- समाप्त ----