Bigg Boss 19: फेक स्टोरीज-नकली एटीट्यूड, 4 दिन में तान्या मित्तल को दर्शकों ने किया Reject, आखिर क्यों?

बिग बॉस के सीजन्स तो बहुत देखे हैं. हर साल कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं, जो चंद दिनों में ही फैंस के फेवरेट बन जाते हैं. मगर शायद ही ऐसा देखने को मिला है कि कोई कंटेस्टेंट सिर्फ 3 दिन में यूजर्स के निशाने पर आ गया हो. लेकिन बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को पहले ही दिन से ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है. इसकी वजह भी काफी दिलचस्प है, तो आपको भी बता देते हैं...

क्यों पहले ही हफ्ते में ट्रोल हो रहीं तान्या?

तान्या ने शो में एंट्री करते वक्त बताया था कि वो एक स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर हैं. ये सुनकर फैंस को लगा था कि वो काफी सिंपल और सादगी से जिंदगी गुजारती होंगी. मगर तान्या ने शो में कई ऐसे बयान दिए हैं, जो दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आए और फिर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

शो के पहले दिन से ही वो ट्रोल हो रही हैं. उनपर कई मीम्स शेयर किए जा रहे हैं. दर्शकों ने उन्हें 'शोऑफ क्वीन' का टैग दे दिया है. दरअसल, एक एपिसोड में तान्या मित्तल घरवालों से कहती दिखीं कि उन्हें खुद को बॉस कहलाना पसंद है. वो चाहती हैं कि सब उन्हें बॉस कहें. उनका खुद का छोटा भाई भी घर में उन्हें बॉस कहता है.

वजह बताते हुए तान्या ने कहा- महिलाओं को आसानी से इज्जत नहीं मिलती. उन्हें मांगनी पड़ती है. जब कुनिका ने तान्या की इस बात को गलत कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो इज्जत पाने के लिए 50 साल की उम्र होने का इंतजार नहीं कर सकतीं.

तान्या के बयानों पर विवाद

एक दूसरी स्टेटमेंट में तान्या ने कहा कि मैं बॉडीगार्ड्स लेकर चलती हूं. मेरे बॉडीगार्ड्स ने महाकुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी. उन्होंने कहा कि वो और उनका परिवार सिक्योरिटी रखता है. वो इसे एन्जॉय करती हैं. बॉडीगार्ड्स रखना उनका शौक है.

लड़कियों पर भद्दा कमेंट सुन भड़के लोग

वहीं, एक बयान में तान्या ने कहा कि वो साड़ी पहनकर बिग बॉस तक पहुंच गई हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. कई लड़कियां आगे बढ़ने के लिए छोटे कपड़े पहनती हैं, कई तरह के सीन्स करती हैं. मगर उन्होंने बिना कुछ कंप्रोमाइज किए बिग बॉस तक का सफर तय किया है. दूसरी लड़कियों पर तान्या के इस कमेंट पर लोग ऐतराज जता रहे हैं.

तान्या की शोबाजी और कंट्रोवर्शियल बयान फैंस को पसंद नहीं आ रहे. फैंस और घरवालों को तान्या फेक लग रही हैं. उनकी कहानियां और एटीट्यूड को फैंस नकली बता रहे हैं. कईयों का मानना है कि तान्या बिग बॉस 19 की सबसे निगेटिव कंटेस्टेंट्स हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है. वैसे आपको क्या लगता है?



