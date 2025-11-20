scorecardresearch
 

Bigg Boss 19: तान्या ने की भाइयों में फूट डालने की कोशिश, अरमान ने अमाल मलिक को किया वॉर्न, बोले- वो मेरे...

टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में इस हफ्ते सभी कंटेस्टेंट्स 'फैमिली वीक' के चलते काफी इमोशनल हो गए. एक तरफ जहां कुनिका के बेटे-पोतियां शो में पहुंचीं तो वहीं गौरव की पत्नी और फरहाना की मां भी उनसे मिलने पहुंचीं. इसके अलावा अरमान मलिक के भाई ने भी तगड़ा सरप्राइज दिया.

अमाल से क्या बोले अरमान मलिक? (Photo: X/@HotstarReality)
Bigg Boss 19:  टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 में इस समय फैमिली वीक चल रहा है. ऐसे में शो पूरी तरह से इमोशन में डूबा हुआ है. लेटेस्ट एपिसोड में एक-एक कर कंटेस्टेंट्स अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं. एक तरफ जहां गौरव खन्ना अपनी पत्नी आकांशा चमोला के साथ शो में रोमांटिक हुए, दूसरी ओर अरमान मलिक के भाई की एंट्री ने पूरा घर का माहौल बदल दिया. 

फैमिली वीक में अमाल मलिक के छोटे भाई अरमान मलिक ने उन्हें बिग बॉस में आकर बड़ा सरप्राइज दिया. अरमान ने अमाल की गलतियां बताईं. सिंगर ने तान्या को लेकर भी बड़ी बात कही. 

अमाल से क्या बोले अरमान?

फैमिली वीक में जब अमाल मलिक ने अपने भाई अरमान को गाना गाते हुए अंदर आते देखा तो वह काफी इमोशनल हो गए. इसके बाद अमाल ने सबसे पहले अपने पापा के बारे में पूछा, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पिता को फेलियर बताया था. हालांकि इस पर अरमान ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक हैं और कोई नाराज नहीं हैं.

तान्या को लेकर चेताया
जब अमाल ने तान्या मित्तल को लेकर अरमान से पूछा तो उन्होंने कहा, 'जो राजू-काजू स्टोरी तान्या मित्तल ने तुम्हें सुनाई, वो तुझे (अमाल) कुछ और ही फीड करना चाह रही थीं. जो कहानी तुझे सुनाई वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई. उसने इस स्टोरी के जरिए एक 'एंटी अरमान' दिखाने की कोशिश की थी.' इसके बाद सिंगर ने अमाल को तान्या से दूरी रखने की सलाह दी. 

अरमान की बात सुन अमाल ने कहा, 'मैं तान्या के शब्दों पर विश्वास नहीं करता. शुरुआत में भी यकीन नहीं हुआ, मुझे जीशान भाई ने भी जाते हुए बोला था कि तान्या से बच कर रहना वो सबसे बड़ी फ्लिपर हैं.'

नीलम गिरी की जमकर की तारीफ 
हालांकि, अरमान ने कारण देते हुए कहा कि उनकी शुरुआती दोस्ती ठीक थी, लेकिन तान्या के व्यवहार में अचानक बदलाव अच्छा नहीं था. भले ही तान्या ने अमाल को डार्क फेज में सपोर्ट किया, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल गई हैं. इसके अलावा अमाल मलिक ने भाई नीलम गिरी को लेकर सवाल किया तो सिंगर ने एक्स कंटेस्टेंट्स को 'गोल्डन-हार्टेड लड़की' का टैग दिया. 

इस हफ्ते कौन-कौन हैं नॉमिनेट?
बता दें इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए गौरव खन्ना, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, तान्या मित्तल और मालती चाहर नॉमिनेटेड हैं. वोटिंग ट्रेंड पर अगर गौर करें तो अशनूर, कुनिका और मालती में से कोई एक या दो कंटेस्टेंट बेघर हो सकता है.

