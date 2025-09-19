'हर साल 500-1000 फ्लैट बेचते हैं...', बिग बॉस में पिता को लेकर बोलीं तान्या मित्तल

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल जब से बिग बॉस 19 के घर में आई हैं, तब से वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल, आलीशान घर, बड़े-बड़े बिजनेस के बारे में उनके स्टेटमेंट बिग बॉस से लगातार निकल रहे है. जिससे ऑडियंस उनके बारे में जानने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. वहीं तान्या अक्सर अपने 150 बॉडीगार्ड्स का जिक्र किया करती हैं लेकिन अब एक नया क्लिप वायरल हुआ है. जिसमें उन्होंने अपने पापा के बिजनेस का जिक्र किया है.

गौरतलब है कि तान्या अक्सर ही शो में ये दावा करती हैं कि ग्वालियर में उनकी फैमिली का बड़ा नाम है. उनके परिवार के पास कई फैक्ट्रियां है. लेकिन अब तान्या ने गलती से ही सही लेकिन अपने पिता के बारे में बता दिया कि वो रियल एस्टेट के कारोबार में हैं. ये बात उन्होंने शो के कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना के साथ चार-पांच बिजनेस के बारे में बताया है.

मृदुल-गौरव से क्या बोलीं तान्या?

हाल ही में स्ट्रीम हुए बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में जब तान्या मित्तल से मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना ने पूछा कि उनका बनाया हुआ सबसे सक्सेसफुल ब्रांड कौन सा है? इस पर तान्या ने कहा, 'हमारे 4-5 बिजनेस हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें फॉर्मा में है.' जब मृदुल ने कंपनी का टर्न ओवर पूछा तो तान्या ने कहा, 'ये मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकती.' इसके साथ ही तान्या ने अपनी कंपनी के बारे में भी नहीं बताया.

जब गौरव खन्ना ने कहा कि इसकी केस स्टडी MBA के कॉलेज में होनी चाहिए. इसके बाद तान्या ने कहा, 'मैंने देश के कई बड़े कॉलेज, ITT तक में बच्चों को लेक्चर दिए है कि कैसे स्टार्टअप करना है. कम से कम मैं 200 कॉलेज में स्पीच दे चुकी हूं.'

मृदुल तिवारी को बताया छोटा

वहीं जब मृदुल ने तान्या से कहा कि जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी के बायो में उसका लिंक लगा रखा है. इस पर तान्या ने कहा, 'बेटा, ये काम छोटे-छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग नहीं करते. वहां लिखने से कुछ नहीं होता. इंस्टाग्राम पर जो फालतू लोग वीडियो देखते हैं उनसे बिजनेस नहीं आता. मेरे पापा भी इंस्टाग्राम पर नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो काम नहीं करते.'

पिता के काम का किया खुलासा

वहीं तान्या मित्तल ने फ्लो-फ्लो में गौरव और मृदुल से ये कह दिया कि उनके पिता साल में 500-1000 फ्लैट बेचते हैं. इस गौरव ने एक दम पूछ लिया कि क्या वह बिल्डर हैं? हालांकि इस पर तान्या ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया.

