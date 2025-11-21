क्या सच में तान्या मित्तल की हैं कई फैक्ट्रियां? बिग बॉस 19 में पहुंचे भाई ने किया खुलासा, किचन में लिफ्ट का भी बताया सच

टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल और रियलिटी शो बिग बॉस 19 में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के परिवार वाले उनसे मिलने आ रहे हैं. ऐसे में घर में कभी खुशी और कभी गम वाला माहौल देखने को मिल रहा है. इस फैमिली वीक तान्या मित्तल के भाई उनसे मिलने आए. हाल ही में इससे जुड़ा प्रोमो भी रिलीज हुआ, जिसमें तान्या अपनी फैक्ट्रियों और किचन में लिफ्ट की बातें कर रही हैं.

और पढ़ें

दरअसल हाल ही में मेकर्स ने शो से जुड़ा एक नया प्रोमो रिलीज किया है. जिमसें तान्या अपने भाई से शहबाज बदेशा की शिकायत कर रही हैं. इसी के साथ वो कह रही हैं कि शहबाज समेत पूरा घर उनकी अमीरी वालों बातों पर शक करते हैं.

भाई से शहबाज की शिकायत

प्रोमो में तान्या मित्तल अपने भाई से शहबाज बदेशा की शिकायत कर रही हैं. जिमसें वह कहती हैं, 'मैं शहबाज को बुलाउंगी और उसे बताना हमारी सोलर और जनरेटर की फैक्ट्री है. उसे सब झूठ लगता है.' इसके बाद उनके भाई कहते हैं, 'यार तान्या किसको प्रूफ करने में लगी हो, नौ लोग और जनता में बहुत अंतर है. एक आदमी को नहीं प्रूफ करेंगे, तो क्या हो जाएगा.'

शहबाज को दिया ग्वालियर का न्योता

वहीं इसके बाद शहबाज वहां पहुंचते हैं. तान्या उन्हें अपने भाई के पास लेकर जाती हैं. इसके बाद तान्या के भाई शहबाज से कहते हैं, 'आप हमारे यहां आमंत्रित हैं, मैं आपका टिकट करवाऊंगा. आप हमारी हवाली पर.' इसके बाद तान्या भाई से पूछवाती हैं कि हमारी जनरेटर और सोलर वाली फैक्ट्री सच में हैं ना? इस पर तान्या के भाई भी हामी भरते हैं.

Advertisement

लिफ्ट को लेकर भी हुआ खुलासा

वहीं बिग बॉस के लाइव चैनल से भी तान्या के भाई का एक वीडियो वायरल हुआ. जहां वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट प्रणित मोरे से घर में लगी हुई लिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं. गौरतलब है कि तान्या ने बताया था कि उनके घर में किचन के लिए भी लिफ्ट है. जिसे सुन सब हैरान हुए थे. इस पर अब प्रणित ने तान्या के भाई से सच पूछा.

प्रणित, तान्या के भाई से पूछते हैं कि क्या उनके घर में किचन के लिए भी लिफ्ट है? इस पर वो जवाब देते हैं, 'हमारी फैमिली और घर में कई लोग हैं, जिन्हें जरूरत है. ये सब बहुत नॉर्मल है क्योंकि 3-4 फ्लोर बनाएंगे तो लिफ्ट की जरूरत होती है. सभी ने लगाई है. हमारे सभी रिश्तेदारों के घर पर है.' इस पर तान्या बोलती हैं मैंने कहा तो यहां सब मुझे रोस्ट करने लग गए. वहीं प्रणित ने कह, 'अरे सभी के यहां नहीं होती है, जब हमने सुना तो हम सब शॉक्ड हुए.' तान्या के भाई ने बात खत्म करते हुए कहा, 'हमने घर में कई साल पहले ही लगा ली थी, कोई बड़ी बात नहीं है.'

---- समाप्त ----