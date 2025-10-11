scorecardresearch
 

बिग बॉस में तान्या के बार-बार रोने से परेशान हुए सलमान खान, लगाई क्लास, बोले- फर्क नहीं पड़ता...

सलमान खान ने वीकेंड का वार पर तान्या मित्तल की क्लास लगाई है. सुपरस्टार ने तान्या के बार-बार रोने पर सवाल उठाया है और बिग बॉस के घर में नादान बनकर अटेंशन पाने पर फटकार लगाई है.

सलमान ने लगाई तान्या मित्तल की क्लास (Photo: Instagram @jiohotstareality)
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल बिग बॉस हाउस में अपनी कई चीजों को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं. वो अपनी अमीरी के किस्से आमतौर पर सुनाती आई हैं. लेकिन इसी बीच वो हर छोटी बात पर रोती भी दिखाई देती हैं. कई लोगों ने उनके रोने-धोने पर सवाल भी उठाए हैं. अब होस्ट सलमान ने तान्या के बार-बार रोने पर रिएक्ट किया है.

क्यों सलमान ने लगा दी तान्या मित्तल की क्लास?

सलमान ने पिछले डेढ़ महीने में तान्या के गेम की खूब तारीफें की हैं. उन्हें अभी तक तान्या की बातें चटपटी और हरकते मजेदार लगी हैं. लेकिन अब लगता है कि वो भी तान्या से परेशान हो गए हैं. वो तान्या के नखरों और उनका बार-बार का रोना-धोना देखकर तंग आ गए हैं. वीकेंड का वार पर सलमान तान्या की क्लास भी लगाते नजर आए हैं. 

शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान ने तान्या के आंसू बहाने पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि वो हमेशा घर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पाने के लिए सिंपैथी कार्ड खेलती रहती हैं. ऐसा करने का उनका क्या कारण है? जिसपर तान्या कहती हैं कि उन्हें रोना आ जाता है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकती. 

हालांकि सलमान तान्या की बात से सहमत नहीं दिखते. वो कहते हैं कि जिन चीजों पर तान्या को रोना आता है, उसे बाकी घरवाले छोटी बात समझकर टाल देते हैं. लेकिन वही बात लिए रोने का एक कारण बन जाती हैं. सुपरस्टार ने आगे तान्या के रवैये पर भी सवाल उठाए. उन्होंने लड़ाइयों के बाद उनकी धमकियों पर भी सवाल उठाए. अंत में सलमान ने तान्या से कहा कि वो घर में जो कर रही हैं, करती रहें. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है.

तान्या के रोने-धोने से क्यों परेशान हुए सलमान?

तान्या को लगभग हर छोटी-बड़ी चीज के लिए बिग बॉस हाउस में आंसू बहाते देखा गया है. हाल ही में कैप्टेंसी टास्क के दौरान, जब मालती ने तान्या से उनकी फैमिली और गेम पर बात की, तब तान्या ने टास्क बीच में छोड़ दिया था. उन्हें देखकर हर कोई हैरान था. अमाल और जीशान ने उन्हें समझाया भी, लेकिन तान्या के आंसू नहीं रुके थे. 

