Bigg Boss 19: यूपी के छोरे पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, कैमरे पर खोली पोल, डांट सुन सहमे मृदुल

इस बार वीकेंड का वार में मृदुल तिवारी पर सलमान खान का गुस्सा फूटने वाला है. गलत तरीके से गेम खेलने और तान्या मित्तल को घरवालों के सामने विलेन बनाकर पेश करने पर सलमान ने मृदुल को खरी-खोटी सुनाई.

सलमान ने मृदुल की लगाई क्लास (Photo: Instagram @colorstv)
Bigg Boss 19: यूपी के नोएडा के रहने वाले फेमस यूट्यूबर मृदुल तिवारी बिग बॉस 19 में काफी फीके पड़ गए हैं. मृदुल को हर हफ्ते सलमान खान गेम में एक्टिव रहने और मुद्दों पर आवाज उठाने की सलाह देते हैं. आधा शो खत्म हो गया, लेकिन मृदुल तिवारी को कुछ समझ नहीं आया. जब तान्या मित्तल ने मृदुल को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने तान्या को पूरे घर के सामने विलेन बना दिया. मृदुल की इस हरकत पर सलमान खान का उनपर गुस्सा फूट पड़ा है. 

मृदुल पर फूटा सलमान का गुस्सा

शो का प्रोमो वीडियो सामने आया है. प्रोमो में सलमान खान यूट्यूबर मृदुल को फटकारते हुए दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, हाल ही में तान्या मित्तल, मृदुल को समझाती दिखी थीं कि उन्हें किस तरह अपना गेम बेहतर करना चाहिए, क्योंकि शो खत्म होने में अब करीब 40 दिन बचे हैं. मगर मृदुल ने तान्या की बात को समझने के बजाए घरवालों से कहा कि वो खुद कैमरे में दिखने के लिए उन्हें समझा रही थीं. मृदुल ने बाकी घरवालों से ये भी कहा कि तान्या सबकी बुराई कर रही थीं. मृदुल की बात सुन पूरे घरवाले तान्या के खिलाफ हो गए. तान्या को सभी ने साइडलाइन कर दिया. 

तान्या के समझाने को घरवालों के सामने गलत तरीके से पेश करने पर सलमान ने मृदुल को खरी-खोटी सुनाई. सलमान ने गुस्से में मृदुल से पूछा- गेम समझ में आ रहा है या नहीं? तान्या ने आपकी भलाई के लिए समझाया था. लेकिन मृदुल ने सभी को अपना नैरेटिव बताया, जिस वजह से आप सभी ने तान्या को साइडलाइन कर दिया. 

सलमान ने फिर मृदुल से कहा- इन लोगों को पता ही नहीं चला कि गेम आप खेल रहे हो. इसपर मृदुल बोले- तान्या पीठ पीछे तो बुराई कर रही थी. सलमान खान फर चिल्लाते हुए मृदुल से बोले- क्या आपने कभी किसी की बुराई नहीं की?

सलमान खान इतना समझाने के बाद मृदुल से इरिटेट होते दिखे. उन्होंने गौरव खन्ना से कहा- गौरव मैं आपको बताऊं...मृदुल ने आपके बारे में क्या-क्या बोला है? अब इसको समझ नहीं आ रहा तो इसे थोड़ा समझा दो गेम. 

सलमान से इंप्रेस फैंस 

फैंस भी सलमान की बातों से सहमत नजर आ रहे हैं. फैंस का कहना है कि तान्या सिर्फ मृदुल की भलाई के लिए ही उन्हें समझा रही थीं. फैंस सलमान की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि इस बार दबंग खान ने सही मुद्दा उठाया है. तान्या को जस्टिस मिलना चाहिए था. फैंस वीकेंड का वार एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. 

