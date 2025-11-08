भोजपुरी हसीना को सलमान ने किया बेनकाब, कैमरे पर खोली पोल, बोले- ये दोगलापन...

Bigg Boss 19: कई घरवालों के लिए इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड काफी मुश्किल भरा रहा. सलमान खान ने तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और भोजपुरी हसीना नीलम गिरी को खूब फटकार लगाई. नीलम के दोगलापन को भी इस बार सलमान ने कॉल आउट किया और सभी घरवालों के सामने उनका पर्दाफाश कर डाला.

नीलम पर भड़के सलमान खान

दरअसल, नीलम गिरी शो की शुरुआत से तान्या मित्तल को अपना बेस्ट फ्रेंड बता रही हैं. दोनों बेड भी शेयर करती हैं. साथ मिलकर बाकी घरवालों की बुराइयां भी करती हैं. मगर तान्या को दोस्त बोलकर नीलम उनके पीठ पीछे उन्हीं की बुराइयां करती हैं. तान्या इस बात से अब तक बेखबर थीं. मगर अब सलमान ने नीलम के इस चेहरे को सरेआम बेनकाब कर दिया है.

नीलम की क्लास लगाते हुए सलमान उनसे बोले- नीलम के लिए सबसे अच्छा करियर है ब्रेकिंग न्यूज. नीलम ने ना दोस्त देखा और ना ही दुश्मन. हर जगह इन्होंने बराबर की आग लगाई है. तान्या के बारे में अमाल ने टास्क में कुछ बुरा बोला तो आपको खराब लगा. मगर तान्या के पीठ पीछे आपने विक्टिम कार्ड खेलते हुए वही सेम चीजें बोलीं हैं या फिर उससे भी ज्यादा बोली हैं. ये आपका दोगलापन लगा. लेकिन पूरे 11 हफ्ते आपने इस तरह निकाले हैं.

नीलम के उड़े होश

सलमान खान की फटकार सुन नीलम शॉक्ड नजर आईं. उनकी बोलती बंद हो गई. तान्या भी काफी हैरान दिखीं. अब सवाल ये है कि क्या सलमान खान के खुलासे के बाद नीलम और तान्या की दोस्ती टूटेगी या फिर दोनों का दोस्ती का रिश्ता बरकरार रहेगा? खेर ये भी कुछ वक्त के बाद पता चल जाएगा.

कौन हुआ शो से बाहर?

वहीं, शो को लेकर एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन होने वाला है. अभिषेक बजाज और नीलम गिरी शो से बाहर हो चुके हैं. अभिषेक के गेम से आउट होने की खबर ने फैंस को परेशान कर दिया है. अब सच क्या है ये तो एपिसोड ऑन एयर होने के बाद ही पता चलेगा.

