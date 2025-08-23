scorecardresearch
 

Feedback

Bigg Boss 19 Premier: नए तेवर के साथ लौट रहे सलमान खान, जानें कब और कहां देख सकेंगे शो

बिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त 2025 को होगा, जिसमें सलमान खान नए ट्विस्ट 'घरवालों की सरकार' के साथ वापसी कर रहे हैं. इस सीजन में कई लोकप्रिय कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेंगे. जानें शो कब और कहां देख सकते हैं.

Advertisement
X
जानें कब, कहां देख सकेंगे बिग बॉस 19 (PHOTO: Screengrab)
जानें कब, कहां देख सकेंगे बिग बॉस 19 (PHOTO: Screengrab)

बिग बॉस फैन्स पूरे साल शो शुरू होने का इंतजार करते हैं. बस थोड़ा सा इंतजार और 2 दिन बाद सलमान खान नए सीजन के साथ टीवी पर लौट रहे हैं. शो को लेकर ढेर सारी अपडेट्स सामने आ चुकी हैं. बिग बॉस 19 के ग्रैंड प्रीमियर से पहले, जानिए इस शो के बारे में सारी जरूरी जानकारी. 

बिग बॉस 19 की प्रीमियर तारीख
टेलीविजन का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त 2025 को होगा. शो Colors TV और JioHotstar पर दिखाया जाएगा.

कितने बजे देख सकेंगे शो?
बिग बॉस 19 का 19वां सीजन JioHotstar पर रात 9 बजे स्ट्रीम होगा. बाद में ये एपिसोड Colors TV पर रात 10:30 बजे दिखाए जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Big boss Promo 19
बिग बॉस 19: सलमान के शो में जलवा बिखेरेंगे ये 4 कंटेस्टेंट, कंफर्म हुए नाम, सामने आया Video 
big boss 19 House
डेमोक्रेसी की थीम पर तैयार हुआ बिग बॉस 19 का घर, देखें आलीशान हाउस की पहली झलक 
Salman khan big boss set Photo
बिग बॉस के सेट पर सलमान खान, ब्लैक सूट में दबंग का टशन, 24 अगस्त को आएगा 19वां सीजन 
bigg boss 19 mike tyson salman khan undertaker
सलमान खान के शो में एंट्री करेंगे बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन, WWE स्टार अंडरटेकर? 
शहनाज ने तोड़ा था एंटरटेनमेंट का रिकॉर्ड, बिग बॉस में बहन के नक्शे कदम पर चलेंगे शहबाज? 

कौन सा ट्विस्ट ला रहे हैं सलमान?
जब शो की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, तो सलमान खान ने बिग बॉस 19 में नए ट्विस्ट के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि मैं बहुत लंबे समय से बिग बॉस का हिस्सा हूं और जैसा कि हम सब जानते हैं, बिग बॉस हर साल गेम को नया रूप देता है. और इस बार ये 'घरवालों की सरकार' होगी. और जब बहुत सारे लोग डोर खींचने लगते हैं, तो चीजें गड़बड़ होना लाजिमी है. तब दरारें दिखना शुरू होती हैं, और घर युद्ध क्षेत्र बन जाता है.

Advertisement

इतने सालों के बाद मैं सच कहूं तो मैं भी आप ही की तरह ये देखने के लिए बेताब हूं कि आखिर ये सब कैसे होता है. 

बिग बॉस 19 नजर आ सकते हैं ये कंटेस्टेंट्स 
इस साल कई लोकप्रिय चेहरे शो का हिस्सा होंगे. गौरव खन्ना, अशनूर कौर, बसीर अली, अभिषेक बाजाज, सिवेट तोमर, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर और भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी जैसे सितारे बिग बॉस के घर में लॉक होने के लिए तैयार हैं. हालांकि, अब तक शो के कंटेस्टेंट्स की ऑफिशियली लिस्ट जारी नहीं की गई है. क्योंकि हर साल आखिरी मोमेंट पर कई कंटेस्टेंट्स शो का हिस्सा बनने से रह जाते हैं. 

बिग बॉस के अब तक जितने भी सीजन प्रीमियर हुए हैं, वो अक्टूबर में हुए हैं. ये पहली बार है जब शो अगस्त में शुरू हो रहा है. आप नया सीजन देखने के लिए तैयार हैं ना?
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement