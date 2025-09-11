TRP की रेस में नंबर 1 पर अनुपमा, बिग बॉस टॉप 10 से बाहर, सलमान का नहीं चला जादू?

टीवी शोज की दुनिया में इस बार किसने बाजी मारी और कौन से रियलिटी शो ने ऑडियंस को सबसे ज्यादा एंटरटेन किया, इसका खुलासा हो गया है. बार्क की 35वें हफ्ते की रेटिंग सामने आ गई है. इसमें राजन शाही के शो 'अनुपमा' की बादशाहत कायम दिखी. शो कई हफ्तों से टॉप पर काबिज है.

टॉप पर 'अनुपमा', स्मृति का शो नीचे खिसका

दूसरे नंबर पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो बना हुआ है. शो की टीआरपी पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़ी है. इसने दूसरे नंबर पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को रिप्लेस किया है. तीसरे नंबर पर राजन शाही का सुपरहिट शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' काबिज है. स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' चौथे नंबर पर है. लिस्ट में पांचवें नंबर पर है सीरियल 'तुम से तुम तक'. छठे नंबर पर 'उड़ने की आशा', सातवें नंबर पर 'वसुधा', आठवें पर 'आरती अंजली अवस्थी', नौवें पर 'मंगल लक्ष्मी' और दसवीं रैंक पर है 'शिव शक्ति तप त्याग तांडव'.

बिग बॉस 19 की गिरी टीआरपी

लिस्ट में टॉप 10 में सास बहू ड्रामा का डंका बजा. इसके बाद रियलिटी शोज ने बाजी मारी है. पिछले हफ्ते बिग बॉस 19 को 11वें स्थान पर देखा गया था. लेकिन इस हफ्ते सलमान खान का शो एक पायदान नीचे गिरा है. 11वीं रैंक पर कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' है. 12वें स्थान पर बिग बॉस 19 को जगह मिली है. यकीनन सलमान खान के शो के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है.

Advertisement

लॉन्च होने के बाद से अभी तक शो टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाया है. सलमान खान के शो का ये सीजन भी पिछली बार की तरह एवरेज बनता दिख रहा है. इस बार शो का कॉन्सेप्ट यूनीक है. टास्क भी दमदार दिए जा रहे हैं. लेकिन कंटेस्टेंट्स दर्शकों को एंटरटेन करने से चूक रहे हैं. सीजन 19 में तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद को छोड़कर कोई भी शो को ट्रेंड नहीं करा पाया है. तीसरा हफ्ता खत्म होने वाला है और कंटेस्टेंट्स अभी तक ऑडियंस के दिलों में नहीं उतरे हैं.

बिग बॉस को मिली 'राइज एंड फॉल' से टक्कर

रियलिटी शोज की लिस्ट में बिग बॉस की तरह 'कौन बनेगा करोड़पति' का हाल भी खराब है. अमिताभ बच्चन का शो लिस्ट में 30वें पायदान पर है. शिल्पा शेट्टी के डांस रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 5' को भी टीआरपी नहीं मिल रही है. ये लिस्ट में 22वें नंबर पर है. कुल मिलाकर कहें तो ऑडियंस के बीच रियलिटी शोज अपनी धाक जमाने में फेल दिख रहे हैं.

आने वाले हफ्तों में टीवी पर सिंगिंग रियलिटी शोज शुरू होने वाले हैं. बात करें बिग बॉस की तो, इसे टक्कर देने ओटीटी पर अशनीर ग्रोवर का शो 'राइज एंड फॉल' आया है. इसने आते ही बज बना दिया है. भोजपुरी स्टार पवन सिंह इसके कंटेस्टेंट बनकर आए हैं. उनकी बदौलत ये शो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है. बिग बॉस से ज्यादा कनेक्ट ऑडियंस इस शो से कर पा रही है. बीते वीकेंड का वार में शहबाज बदेशा ने बीबी हाउस में एंट्री मारी है. देखते हैं उनकी मौजूदगी शो को कितना आगे बढ़ाती है.

---- समाप्त ----