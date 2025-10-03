'अपनी फैमिली को संभाल, 2 पैसे की इज्जत...', बिग बॉस में भिड़े अमाल-कुनिका, जमकर हुआ बवाल

टीवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल और रियलिटी शो बिग बॉस 19 से इस हफ्ते एक कंटेस्टेंट का आउट होना तय है. आने वाले वीकेंड का वार में 8 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स का फैसला होना है. जिसमें दो नाम अमाल मलिक और कुनिका सदानंद का भी है. वहीं इससे पहले एक प्रोमो शो के मेकर्स ने शेयर किया है, जिसमें अमाल और कुनिका के बीच जमकर बहस होते हुए दिख रही है.

दरअसल कुनिका सदानंद और अमाल मलिक के बीच बिग बॉस 19 में जमकर बहसबाजी हो गई. ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें कही बल्कि दोनों ने एक दूसरे के परिवार पर हमला भी बोला. इसके साथ ही धक्का-मुक्की तक की नौबत आ गई.

किस बात को लेकर हुई बहस ?

मेकर्स की तरफ से रिलीज किए गए प्रोमो में अमाल और कुनिका भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. पहले अमाल और अभिषेक के बीच झगड़ा हुआ था. इस कुनिका ने कहा कि अमाल ने ही अभिषेक को परेशान किया था. इस बात से अमाल ने साफ इनकार किया. अमाल ने गुस्से में आकर कुनिका से कह दिया, 'आपको दो पैसै की इज्जत दो तब भी आप सिर पर चढ़ते हो.' फिर कुनिका ने कहा, 'मुझे नहीं चाहिए तेरी इज्जत.' इस बात पर पलटकर अमाल ने कहा, 'इसलिए आप 40 साल से रिटायर्ड हो.'

कुनिका ने भी किया पलटवार

अमाल की इस बात पर कुनिका काफी गुस्सा हो गईं. वह अमाल से कहने लगती हैं कि अपने परिवार को संभाल, तेरी फैमिली में क्या चल रहा है. तुझे अच्छी तरह से पता है. तू यहां क्यों आया है. अमाल भी इस बात पर चुप नहीं रहा. उन्होंने कहा, 'हां, इमेज चेंज करने आया हूं. आपको 40 साल से काम नहीं मिल रहा है, मेरे ऊपर ढोल बनकर चढ़ रही हो.'

बिग बॉस ने लगाई क्लास

वहीं जब मेकर्स की तरफ से एक और प्रोमो रिलीज हुआ है. जिसमें अमाल और अभिषेक के बीच जमकर धक्का-मुक्की होती है. शो के कई कंटेस्टेंट्स अपना माइक तक उतारने की बात करने लगते हैं. तब बिग बॉस ने सभी को न सिर्फ डांट लगाई बल्कि कैप्टेंसी पर भी बड़ा फैसला सुना दिया.

