scorecardresearch
 

Feedback

'अपनी फैमिली को संभाल, 2 पैसे की इज्जत...', बिग बॉस में भिड़े अमाल-कुनिका, जमकर हुआ बवाल

बिग बॉस 19 का हाल ही में एक प्रोमो आया है. जिसमें कुनिका सदानंद और अमाल मलिक भयंकर झगड़ा करते हुए नजर आए. अमाल मलिक जहां कुनिका के करियर पर सवाल उठाते दिखे तो वहीं एक्ट्रेस ने भी जमकर पलटवार किया.

Advertisement
X
अमाल मलिक और कुनिका भिड़े (Photo: X/colorstv)
अमाल मलिक और कुनिका भिड़े (Photo: X/colorstv)

टीवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल और रियलिटी शो बिग बॉस 19 से इस हफ्ते एक कंटेस्टेंट का आउट होना तय है. आने वाले वीकेंड का वार में 8 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स का फैसला होना है. जिसमें दो नाम अमाल मलिक और कुनिका सदानंद का भी है. वहीं इससे पहले एक प्रोमो शो के मेकर्स ने शेयर किया है, जिसमें अमाल और कुनिका के बीच जमकर बहस होते हुए दिख रही है.

दरअसल  कुनिका सदानंद और अमाल मलिक के बीच बिग बॉस 19 में जमकर बहसबाजी हो गई. ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें कही बल्कि दोनों ने एक दूसरे के परिवार पर हमला भी बोला. इसके साथ ही धक्का-मुक्की तक की नौबत आ गई.

किस बात को लेकर हुई बहस ?
मेकर्स की तरफ से रिलीज किए गए प्रोमो में अमाल और कुनिका भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. पहले अमाल और अभिषेक के बीच झगड़ा हुआ था. इस कुनिका ने कहा कि अमाल ने ही अभिषेक को परेशान किया था. इस बात से अमाल ने साफ इनकार किया. अमाल ने गुस्से में आकर कुनिका से कह दिया, 'आपको दो पैसै की इज्जत दो तब भी आप सिर पर चढ़ते हो.' फिर कुनिका ने कहा, 'मुझे नहीं चाहिए तेरी इज्जत.' इस बात पर पलटकर अमाल ने कहा, 'इसलिए आप 40 साल से रिटायर्ड हो.' 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

सम्बंधित ख़बरें

दीपक चाहर-मालती चाहर (Photo: Instagram @maltichahar)
BB में आएंगी दीपक चाहर की बहन, वाइल्ड कार्ड बनकर मारेंगी एंट्री? 
अभिषेक बजाज-अमाल मलिक (Photo: Instagram @humarabajaj24-amaal_mallik)
अमाल-अभिषेक में हुई हाथापाई, घरवालों ने उतारे माइक, भड़के बिग बॉस- ऐसी धमकी... 
Mrunal Thakur Akshara Singh
प्रियंका से मिल रो पड़ीं मृणाल, जानिए कब दुल्हन बनेंगी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह? 
Bigg Boss 19 Awez Darbar
बिग बॉस से बाहर आने के बाद आवेज का अमाल पर हमला, कही ये बात 
फरहाना भट्ट-अशनूर कौर (Photo: Instagram @farrhana_bhatt/ashnoorkaur)
फरहाना की बढ़ी बदतमीजी, अभिषेक को बताया नौकर, छिपकली बुलाने पर भड़कीं अशनूर 

कुनिका ने भी किया पलटवार 
अमाल की इस बात पर कुनिका काफी गुस्सा हो गईं. वह अमाल से कहने लगती हैं कि अपने परिवार को संभाल, तेरी फैमिली में क्या चल रहा है. तुझे अच्छी तरह से पता है. तू यहां क्यों आया है. अमाल भी इस बात पर चुप नहीं रहा. उन्होंने कहा, 'हां, इमेज चेंज करने आया हूं. आपको 40 साल से काम नहीं मिल रहा है, मेरे ऊपर ढोल बनकर चढ़ रही हो.'

बिग बॉस ने लगाई क्लास 
वहीं जब मेकर्स की तरफ से एक और प्रोमो रिलीज हुआ है. जिसमें अमाल और अभिषेक के बीच जमकर धक्का-मुक्की होती है. शो के कई कंटेस्टेंट्स अपना माइक तक उतारने की बात करने लगते हैं. तब बिग बॉस ने सभी को न सिर्फ डांट लगाई बल्कि कैप्टेंसी पर भी बड़ा फैसला सुना दिया.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement