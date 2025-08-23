scorecardresearch
 

Feedback

डेमोक्रेसी की थीम पर तैयार हुआ बिग बॉस 19 का घर, देखें आलीशान हाउस की Inside फोटो-वीडियो

बिग बॉस 19 इस रविवार यानी 24 अगस्त से शुरू होना वाला है. वहीं इससे पहले घर के अंदर की कुछ फोटो सामने आ गई है. इस बार का घर काफी भव्य नजर आ रहा है. देखिए फोटोज...

Advertisement
X
कैसा है बिग बॉस 19 का घर? (Photo: JioHotstar, Colors)
कैसा है बिग बॉस 19 का घर? (Photo: JioHotstar, Colors)

टीवी के सबसे फेमस और कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस एक बार फिर से जोरदार वापसी को तैयार है. इसकी शुरुआत 24 अगस्त यानी रविवार से होने जा रही है. इस बार इस शो की थीम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र रखी गई है. इसी थीम को ध्यान में रखते हुए बिग बॉस हाउस को पूरी तरह से बनाया गया है. शो के शुरू होने से पहले आज तक की टीम ने बिग बॉस के घर का दौरा किया. आप भी देखिए...

घर के अंदर बना असेंबली हॉल?
बिग बॉस 19 की थीम को ध्यान में रखते हुए बिग बॉस के घर को तैयार किया गया है. घर के अंदर एक असेंबली हॉल बनाया गया है. जिसमें कंटेस्टेंट्स के लिए टेबल और कुर्सियां लगाई गई है. जो पूरी तरह संसद भवन की वाइब दे रही हैं. हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि इस असेंबली का स्पीकर कौन होगा? इस पर सस्पेंस बना हुआ है.

किचन और कन्फेशन रूम में क्या खास?
लिविंग रूम और कन्फेशन रूम को बेहद ही कलरफुल बनाया गया है. यहां पर बड़ा एक बिग बॉस वाला टीवी पर लगाया गया है, जिसके जरिए सलमान खान शो के कंटेस्टेंट्स से बात करते हैं और उन्हें टास्क देते है. इसके पास ही खाने का डाइनिंग टेबल भी रखा गया है. साथ ही किचन बना है, जहां कंटेस्टेंट्स के खाने का इंतजाम होगा.  

सम्बंधित ख़बरें

Salman khan big boss set Photo
बिग बॉस के सेट पर सलमान खान, ब्लैक सूट में दबंग का टशन, 24 अगस्त को आएगा 19वां सीजन 
bigg boss 19 mike tyson salman khan undertaker
सलमान खान के शो में एंट्री करेंगे बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन, WWE स्टार अंडरटेकर? 
सलमान खान (Photo: Instagram @colorstv)
बिग बॉस 19 में लगेगी 'संसद', वायरल हुईं तस्वीरें, सामने आ गई घर की पहली झलक? 
Salman Khan, bigg boss 19
Bigg Boss 19: सामने आई कंफर्म ल‍िस्ट, माइक टायसन भी हो सकते हैं शामिल 
YouTuber Puneet Superstar Apologises
पुनीत सुपरस्टार ने मायावती को कहा था 'मम्मी', अब FIR हुई तो हाथ जोड़कर मांगी माफी 
Advertisement

 
इस बार नहीं मिलेगा सिंगल बेड?
गौरतलब है कि हर सीजन में कंटेस्टेंट्स सिंगल बेड लेने की हमेशा कोशिश करते हुए नजर आते थे. लेकिन इस बार उनके लिए बुरी खबर है. क्योंकि घर में इस बार डबल और ट्रिपल शेयरिंग बेड दिए गए हैं. यानी अब कंटेस्टेंट्स खुद को स्पेस नहीं दे पाएंगे. उन्हें बेड किसी भी हालत में शेयर करना ही होगा. वहीं रूम के साथ दो अटैच वॉशरूम भी बनाए गए हैं.

स्विमिंग पूल के पास बनाया गया जिम
वहीं कंटेस्टेंट्स के रिफ्रेशमेंट और फिटनेस को ध्याम में रखते हुए बिग बॉस में स्विमिंग पूल और जिम का बंदोबस्त भी किया गया है. एक तरफ जहां कंटेस्टेंट्स जिम में वर्क आउट कर पसीना बहाएंगे तो दूसरी तरफ स्विमिंग पूल उन्हें रिलैक्स करने में मदद करेगा.

पूरे घर में लगाए गए कैमरे
बिग बॉस 19 के इस आलीशान घर के हर कोने पर बड़े सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. जो कंटेस्टेंट्स पर 24 घंटे नजर रखेंगे. यानी 'डेमोक्रेसी'  की थीम के मुताबिक कंटेस्टेंट्स के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा.  इसी के साथ घर में हाई क्लास लाइटिंग सिस्टम भी लगा है, जो सेट को काफी सुंदर बना रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement