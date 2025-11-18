BB: न पोस्ट-न सपोर्ट...पूरे सीजन गौरव खन्ना के गेम प्लान से दूर रहीं पत्नी, अब घर में हुईं एंटर, बदल देंगी दिशा?

बिग बॉस 19 अब लगभग अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और इस समय पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल है- कौन बनेगा विनर? इस बीच गौरव खन्ना, जो शुरुआत से ही मजबूत खिलाड़ी माने जाते रहे हैं, अब टॉप कंटेस्टेंट के रूप में देखे जा रहे हैं. शांत स्वभाव, साफ खेल और सीमित लेकिन प्रभावी रणनीति की वजह से वह लगातार आगे बढ़ते आए हैं. लेकिन अभी इस गेम में एक नया मोड़ आने वाला है- फैमिली वीक.

पत्नी आकांक्षा चमोली ने पूरे सीजन एक भी पोस्ट नहीं किया- क्यों?

गौरव की पत्नी और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोली पूरे सीजन सोशल मीडिया की नजरों से गायब रहीं. उन्होंने पति के लिए न कोई पोस्ट, न कोई वीडियो, न ही कोई पब्लिक सपोर्ट शो किया. इसी वजह से फैंस के बीच सवाल उठते रहे- क्या आकांक्षा गौरव के गेम से खुश नहीं हैं? क्या उन्होंने जानबूझकर दूरी बनाई हुई है?

माना तो यही गया कि यह सब गौरव का गेम प्लान था, जो उन्होंने बाहरी दुनिया से पूरी तरह से खुद को कट-ऑफ कर लिया था. वो ना तो खुद अपनी बाहरी जिंदगी के बारे में बात करते दिखे और ना ही उनकी पत्नी ने उनके लिए बात की. लेकिन अब फैमिली वीक में आकांक्षा घर में कदम रखने वाली हैं, और माना जा रहा है कि उनकी एंट्री शो का माहौल बदल सकती हैं.

क्या आकांक्षा की एंट्री से बदलेगी गौरव की गेम स्ट्रैटेजी?

फैंस का मानना है कि गौरव पूरे सीजन भावनाओं को कंट्रोल में रखकर खेलते आए हैं. लेकिन पत्नी से मिलना भावनात्मक रूप से उन्हें मजबूत भी कर सकता है और थोड़ा विचलित भी. बहुत मुमकिन है कि, आकांक्षा उनके सफर पर गौरव को मोटिवेशन दे सकती हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. वह गौरव को उन कंटेस्टेंट्स से सावधान कर सकती हैं जो उनकी पीठ पीछे गेम खेल रहे हैं.

ये गौरव के लिए इमोशनल टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है. पत्नी से मिलना गौरव के लिए बड़ा भावनात्मक पल होगा, और दर्शकों को उनका एक नया रूप देखने मिलेगा.

क्या गौरव का गेम बेहतर होगा या बिगड़ेगा?

आकांक्षा का शो में आना गौरव के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि वह उन्हें सही दिशाओं में पुश करेंगी. उनके गेम पर बाहरी नजर डाल सकेंगी. गौरव जो अब सधी हुई रणनीति के साथ अपने इमेज को प्रोटेक्ट करके चलते दिख रहे हैं. आकांक्षा उनके गेम को और बेहतर कर सकती हैं.

फैंस का भावनात्मक जुड़ाव भी और गहरा होगा

हालांकि इसका निगेटिव असर भी हो सकता है. एक संभावना यह भी है कि वह गौरव से कुछ ऐसी बातें कहें जो उन्हें ओवर-थिंकिंग में डाल दें. लेकिन गौरव अब तक खुद को मानसिक रूप से मजबूत साबित कर चुके हैं.

टॉप 2 की रेस और तेज होगी!

गौरव इस वक्त शो के सबसे बैलेंस्ड और पसंद किए जाने वाले कंटेस्टेंट हैं. वो अभी तक बेकार के झगड़ों में नहीं पड़े हैं, और ना ही उन्होंने एक बार भी गाली-गलौज का इस्तेमाल किया है. गौरव का 'डिग्नीफाईड' गेम प्लान फैेंस को बेहद पसंद आ रहा है. आकांक्षा की एंट्री के बाद उनका गेम और शार्प हो सकता है. पब्लिक का सपोर्ट और बढ़ सकता है. और फिनाले में उनका रास्ता और मजबूत दिखाई दे रहा है. अब देखना है कि फैमिली वीक में आने वाली यह मुलाकात उनका गेम किस दिशा में ले जाती है.

