'1 हफ्ते का बॉयफ्रेंड बनेगा?', गौरव ने किया रोस्ट, कमेंट सुन गुस्साए फरहाना भट्ट के फैंस

बिग बॉस 19 अपने अंतिम पड़ाव पर है. इस रविवार यानी 7 दिसंबर को शो का फिनाले है. ऐसे में लेटेस्ट एपिसोड में ओपन माइक नाइट का आयोजन किया गया. जहां कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे को रोस्ट किया. लेकिन गौरव खन्ना का फरहाना के ऊपर किया कमेंट उनपर भारी पड़ गया.

दरअसल बीते एपिसोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें गौरव खन्ना को काफी ट्रोल किया जा रहा है.

फरहाना पर गौरव खन्ना का कमेंट

फरहाना भट्ट पर किए गए कमेंट की वजह से टीवी के सुपरस्टार कहे जाने वाले गौरव खन्ना की सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हुई है. बिग बॉस 19 के नए एपिसोड में फराहना भट्ट पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा, 'वो चीजों को अलग नजरिए से देखती है. वो चाहती है कि यहां पर जितने भी हम बैठे हैं, वो यहां पर भी उनको जॉब ऑफर दे देती है. शुरुआत में शो में आपने देखा होगा कि अभिषेक बजाज को फरहाना ने ऑफर दिया कि एक हफ्ते का बॉयफ्रेंड बनेगा क्या? उसके बाद ये ऑफर बसीर अली को ट्रांसफर हो गया.' गौरव के इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल कटा.

नेटिजन्स ने गौरव पर फरहाना का कैरेक्टर असैसिनेट करने का इल्जाम लगाया. एक यूजर ने बकायदा इसका वीडियो शेयर कर लिखा, 'गौरव फरहाना को बजाज और बसीर से जोड़कर सच में उसका कैरेक्टर खराब कर रहा है. क्या यह मजाक के लिए है? इस आदमी में क्या गड़बड़ है? शो में सबसे घटिया पर्सनैलिटी.' इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, 'क्या यह मजाक था? क्या यह एक जेंटलमैन की परिभाषा है?.' वहीं गौरव के फैंस ने कहा कि एक्टर ने रोस्ट में ऐसी बातें कही थीं. उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी.

कौन दिखाई दिया था इस एपिसोड में

बिग बॉस 19 में हुई ओपन माइक नाइट में गुरलीन पन्नू, सुमैरा शेख और कुल्लू बतौर गेस्ट बनकर आए थे. जबकि आमल मलिक, गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, तन्या मित्तल, फरहाना भट्ट और मालती चार जैसे कंटेस्टेंट्स वहां मौजूद थे. सभी को एक दूसरे को रोस्ट करना था.



