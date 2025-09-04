scorecardresearch
 

सास बहू शो से पिछड़ा, लेकिन रियलिटी शोज में सबसे आगे बिग बॉस, TRP में दिखा दम

बिग बॉस 19 पहले हफ्ते की बार्क रेटिंग में 11वें स्थान पर रहा. हालांकि ये टॉप 10 में जगह बनाने में फेल रहा. दूसरे रियलिटी शोज में पति पत्नी और पंगा, सुपर डांसर चैप्टर 5, कौन बनेगा करोड़पति टॉप 20 शोज का हिस्सा रहे.दर्शकों का रुझान सास बहू शोज की तरफ ज्यादा नजर आया है.

TRP लिस्ट में 11वें नंबर पर बिग बॉस (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
टॉप रियलिटी शो बिग बॉस 19 का 24 अगस्त को धमाकेदार आगाज हुआ था. सोशल मीडिया, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से आए 16 कंटेस्टेंट्स के साथ बीबी हाउस में 'राजनीति' शुरू हुई थी. अब शो के पहले हफ्ते की टीआरपी का नतीजा आ गया है. बार्क रेटिंग में सलमान खान के शो ने 11वें नंबर पर अपनी धाक जमाई है. हालांकि रियलिटी शो टॉप 10 में जगह बनाने से चूका. 

लॉन्च होते ही छाया बिग बॉस 19
हालांकि इसे शो की अच्छी शुरुआत माना जा रहा है. क्योंकि पहले हफ्ते में कंटेस्टेंट्स को घर में एडजस्ट होने, घुलने-मिलने, फॉर्मेट को समझने में टाइम लगता है. सेलेब्रिटी जल्दी से गेम में अपने पत्ते नहीं खोलते. पुराने सीजन्स की तुलना में इस बार शो में घरवाले जल्दी एक्टिव दिखे. कुनिका सदानंद ने पहले दिन ही अपना बॉस लेडी बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया था.

गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, बसीर अली, नेहल, जीशान समेत ज्यादातर घरवालों ने पहले हफ्ते में शो को कंटेंट देने की अच्छी कोशिश की. शायद यही वजह से शो 11वीं रैंक पर पहुंचा. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2', 'अनुपमा', 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' जैसे बड़े शोज के बीच बिग बॉस अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ. बीबी फैंस को उम्मीद है शो आने वाले हफ्तों में और बेहतर कर टॉप 10 में अपनी जगह बनाएगा. 

टीआरपी में बैकफुट पर रियलिटी शोज
बिग बॉस की टीआरपी को इसलिए भी बढ़िया माना जा रहा है क्योंकि बीते कई हफ्तों से रियलिटी शोज अच्छी रेटिंग के लिए तरह रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में टीवी पर कई रियलिटी शोज लॉन्च हुए. लेकिन कोई भी अभी तक टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाया है. इंटरनेट पर इन शोज का बज है लेकिन टीआरपी चार्ट में ये शो बैक बैंचर्स की तरह नजर आते हैं. सास बहू शोज को ऑडियंस का ज्यादा प्यार मिलता दिखा है. केबीसी, पति पत्नी और पंगा, छोरियां चली गांव अपना दबदबा दिखाने में फेल हुए.

इस हफ्ते की बार्क रेटिंग में रियलिटी शोज की टीआरपी को लेकर बात करें तो, बिग बॉस 19 के बाद पति पत्नी और पंगा 14वें नंबर है. सुपर डांसर चैप्टर 5 लिस्ट में 18वें नंबर पर है. अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 25वीं पोजिशन पर है. देसी शो छोरियां चली गांव 27वें पायदान पर है.

आने वाले हफ्ते में देखना होगा कौन-सा शो दर्शकों का फेवरेट बनता है. 

