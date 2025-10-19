Bigg Boss 19: मां को देख इमोशनल हुईं फरहाना, निकले आंसू, शहबाज को बहन शहनाज से मिला खास मैसेज

बिग बॉस के घर में पिछले कुछ दिन काफी ड्रामा हुआ. कैप्टेंसी टास्क के दौरान फरहाना भट्ट ने जो किया, उससे कई घरवालों का गुस्सा एक्ट्रेस पर फूटा. सिंगर अमाल मलिक ने उनके साथ बदतमीजी की और बहुत भद्दी बातें भी कहीं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रहा. 'वीकेंड का वार' पर इस घटना को लेकर अमाल की क्लास भी लगी. सिंगर के पिता डब्बू मलिक ने आकर अपने बेटे को समझाया.

फरहाना की मां का मैसेज, क्यों रोने लगीं एक्ट्रेस?

डब्बू मलिक ने अमाल को एक औरत के खिलाफ गलत तरीके से पेश आने के लिए फटकार लगाई थी. इस दौरान दोनों पिता-बेटे इमोशनल भी हो गए थे. अब अमाल से हुए झगड़े के बीच, फरहाना की मां का भी वीडियो मैसेज सामने आया है. शो का नया प्रोमो सामने आया जिसमें फरहाना और शहबाज के परिवार से खास वीडियो मैसेज आए.

दरअसल, फिल्म 'थामा' की स्टारकास्ट आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी शो में आएंगे. इस दौरान प्रणित अपने फनी अंदाज से सभी को हंसाएंगे. लेकिन 'थामा' की टीम घरवालों के लिए कुछ स्पेशल लेकर आई, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. वो फरहाना और शहबाज के लिए खास तोहफा लेकर आए, जिसमें उनके परिवार का वीडियो मैसेज था.

#WeekendKaVaar Tomorrow Promo - Farrhana's mother and Shehnaaz Gill video message 🥹 pic.twitter.com/p7kAO4m1a7 — BBTak (@BiggBoss_Tak) October 18, 2025

अपनी मां को देखकर और उनकी आवाज सुनकर फरहाना का दिल भारी हो गया. उनकी मां ने कहा कि वो जैसा गेम खेल रही हैं, वो उसे देखकर बहुत खुश हैं. फरहाना अपनी मां की शेरनी हैं. मां का मैसेज सुनने के बाद फरहाना फूट-फूटकर रोने लगीं. वहीं शहबाज के लिए बहन शहनाज गिल का मैसेज आया. वो उनके लिए बहुत खुश हैं. उन्हें शहबाज पर गर्व है. प्रोमो में आगे सिंगर शान को भी देखा गया, जो घरवालों के लिए एक अनोखा दिवाली गिफ्ट लेकर आए.

आखिर क्या था अमाल-फरहाना का विवाद, जिसपर भड़के सलमान?

घर में कैप्टेंसी टास्क में घरवालों को अपने परिवार की चिट्ठी मिली थी. इस दौरान फरहाना ने नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ दी ताकि वो घर की कप्तान बनने की दावेदार बन सकें. अपनी चिट्ठी को खत्म होता देख, नीलम रो पड़ीं. उन्हें ऐसा देख सभी घरवाले फरहाना से नाराज हुए. सभी ने एक्ट्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई. कुछ देर बाद अमाल, फरहाना के पास आए जो वहां खाना खा रही थीं.

एक्ट्रेस को खाता देख अमाल से रहा नहीं गया. उन्होंने कहा कि वो ऐसा काम करने के बाद खा कैसे सकती हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए. फरहाना ने सिंगर को थोड़ा टेढ़ा जवाब दिया, जिसे सुनकर वो भड़क उठे. उन्होंने एक्ट्रेस की खाने की प्लेट उनसे छीनी और उसे फेंक दिया. इसके बाद, फरहाना ने अमाल को बी ग्रेड इंसान कहा, जिसे सुनकर अमाल ने भी एक्ट्रेस को भद्दी बातें कहीं.

