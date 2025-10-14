'भोजपुरी स्टाफ', कहकर फरहाना ने की नीलम की बेइज्जती, हुई जुबानी जंग, क्या होगा अंजाम?

बिग बॉस हाउस में अब ड्रामे का फुल डोज देखने को मिल रहा है. घरवालों के रिश्ते हर गुजरते दिन के साथ बदल रहे हैं. शहबाज, फरहाना और नीलम की दोस्ती में दरार आ गई है. बीते एपिसोड में फरहाना अपने खास दोस्त शहबाज और नीलम से भिड़ती नजर आईं. लड़ाई के दौरान नीलम और फरहाना ने एक दूसरे पर शब्दों से वार किए. भोजपुरी इंडस्ट्री पर फरहाना ने कुछ ऐसा बोल दिया, जिसे सुन नीलम बुरी तरह भड़क गईं.

शहबाज पर चिल्लाईं फरहाना

दरअसल, वीकेंड का वार में शहबाज ने फरहाना को नेहल का चमचा बताया था. इस बात को लेकर फरहाना का शहबाज पर गुस्सा फट पड़ा है. दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे. फरहाना ने शहबाज पर आरोप लगाया कि वो लड़कियों को बहन बनाकर उनसे नौकरों की तरह काम करवाता है. उन्हें गेम में इस्तेमाल करते हैं. फरहाना ने शहबाज से कहा कि अगर उन्हें वो नेहल की चमची लगती हैं तो फिर मालती और नीलम को भी वो अपना चमचा बनाकर रखते हैं.

मगर अपना नाम सुनकर नीलम भी बीच लड़ाई में आ गईं और उन्होंने फरहाना पर चिल्लाना शुरू कर दिया. फरहाना ने गुस्से में नीलम को 'भोजपुरी स्टाफ' का टैग दे दिया, क्योंकि वो शो में सभी के लिए चाय, खाना बनाती रहती हैं. हालांकि, ये सुनकर नीलम भी चुप नहीं रहीं. उन्होंने पलटवार करते हुए फरहाना को 'पार्लर वाली' कह दिया.

नीलम ने फरहाना पर किया वार

इसके बाद नॉमिनेशन टास्क में फरहाना ने यही कारण देते हुए नीलम और शहबाज को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया. इस दौरान शहबाज ने फरहाना को नीलम को भोजपुरी स्टाफ कहने पर फिर से टारगेट किया. फिर नीलम भी भड़क गईं. नीलम ने फरहाना पर चिल्लाते हुए कहा- भोजपुरी ऑडियंस इतनी पॉपुलर है कि तुम्हें खड़े-खड़े बेच देगी.

बीता एपिसोड देखकर इतना तो साफ हो गया है कि शहबाज और फरहाना के बीच के रिश्ते अब बदल चुके हैं. दोनों भाई-बहन से दुश्मन बन गए हैं. अब उनके बीच की लड़ाई आगे क्या मोड़ लेगी. ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा.

