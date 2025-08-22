scorecardresearch
 

Feedback

Bigg Boss 19: भाेजपुरी एक्ट्रेस, सिंगर... सामने आई कंफर्म ल‍िस्ट, माइक टायसन भी हो सकते हैं शामिल

बिग बॉस 19 जल्द शुरू होने वाला है जिसमें सलमान खान मेजबानी करेंगे. इस बार शो में कई बॉलीवुड और टीवी सितारे जैसे कनिका सदानंद, अमाल मलिक, नतालिया जानोस्जेक, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा और तान्या मित्तल शामिल होंगे. कुल 17 कंटेस्टेंट्स को चुना जा चुका है जिनमें सिंगर, कॉमेडियन और वाइल्ड कार्ड एंट्री शामिल हैं.

Advertisement
X
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई सामने (Photo: Youtube Screengrab)
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई सामने (Photo: Youtube Screengrab)

टीवी का सबसे विवादित और पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने सीजन 19 के साथ जल्द आ रहा है. ऐसे में फैंस और बिग बॉस लवर्स के बीच इस बार शो में नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चा तेज है. 24 अगस्त से सलमान खान अपने शो के साथ टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. इस बीच शो के कन्फर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आ गई है.

कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि टीवी एक्टर गौरव खन्ना, अशनूर कौर, शहनाज गिल के बाद शहबाज बदेशा, अभिषेक बजाज, बशीर अली, कंटेंट क्रिएटर आवेज दरबार और नगमा मिराजकर, 'बिग बॉस 19' में एंट्री करने वाले हैं. अब और नए नामों की लिस्ट सामने आई है, जो सलमान खान के शो में एंट्री कर सकते हैं. अभी तक 17 कंटेस्टेंट्स को चुना जा चुका है, इनमें सिंगर, कॉमेडियन और वाइल्ड कार्ड एंट्री शामिल हैं. साथ ही बताया जा रहा है कि बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन भी शो का हिस्सा बन सकते हैं. 'बिग बॉस 19' के पहले एपिसोड में ही आपको कई सरप्राइज और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. फिलहाल नए कंटेस्टेंट्स की लिस्ट पर नजर डालिए.

कनिका सदानंद - एक्ट्रेस   

सम्बंधित ख़बरें

YouTuber Puneet Superstar Apologises
पुनीत सुपरस्टार ने मायावती को कहा था 'मम्मी', अब FIR हुई तो हाथ जोड़कर मांगी माफी 
Bigg Boss 19
Bigg Boss 19: शो में इन contestants की एंट्री पक्की! 
शफक नाज (Photo: Instagram @shafaqnaaz777)
कुंती के रोल ने दिलाया फेम, भाई-बहनों संग टूटा रिश्ता, BB19 में राज खोलेंगी शफक? 
gaurav khanna, ashnoor kaur, bigg boss 19
गौरव खन्ना-अशनूर कौर की 'बिग बॉस 19' में एंट्री पक्की, कंफर्म ल‍िस्ट आई सामने, चौंका देंगे कई नाम  
बारिश ने Bigg Boss 19 की शूटिंग पर ब्रेक लगा दिया! 

फिल्म 'बेटा', 'गुमराह', 'खिलाड़ी' में काम कर चुकी कनिका सदानंद, बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा हैं. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 110 पिक्चरों में काम किया है. इसके अलावा उन्हें टीवी सीरियल 'स्वाभिमान', 'प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा' में भी देखा जा चुका है. बीते काफी वक्त से कनिका सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और पॉडकास्ट में नजर आ रही हैं. कनिका की दो बार शादी हुई थी. अब वो सिंगल मदर हैं. एक्टर होने के साथ-साथ कनिका सदानंद एक बिजनेसवुमन भी हैं. सिंगर कुमार सानू संग उनका नाम भी जुड़ चुका है. अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली कनिका, 'बिग बॉस 19' की सीनियर मेंबर होंगी. 

Advertisement

अमाल मलिक - सिंगर और कंपोजर

सिंगर अरमान मलिक के भाई और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. कुछ वक्त से अमाल अपने डिप्रेशन और परिवार की दिक्कतों के चलते सुर्खियों में हैं. अमाल, सिंगर और म्यूजिक कम्पोजर अनु मलिक के भतीजे हैं और डब्बू मलिक के बेटे हैं. सलमान खान की फिल्म 'जय हो' और 'हीरो' में काम कर चुके हैं. कुछ वक्त पहले अमाल के अपने भाई अरमान मलिक और पिता डब्बू मलिक से रिश्ते खराब होने की खबर आई थी. हो सकता है कि बिग बॉस 19 में सिंगर अपनी जिंदगी के बारे में खुलासे करें.  
 
नतालिया जानोस्जेक - पोलैंड की एक्ट्रेस 

भारत की पहली पोलिश एक्ट्रेस नतालिया जानोस्जेक को नेटफ्लिक्स फिल्म '365 डेज' से फेम मिला था. हाल ही में उन्हें अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था. नतालिया, पोलैंड से आई हैं और लंबे वक्त से भारत में रह रही हैं. फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने ब्यूटी पेजेंट और इंटरनेशनल रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया है. नोरा फतेही, जेड गुडी, शनी लियोनी जैसी विदेशी एक्ट्रेसेज के बाद अब नतालिया जानोस्जेक को बिग बॉस के घर में देखा जाएगा.

नीलम गिरी - भोजपुरी एक्ट्रेस 

बिग बॉस के घर में काफी वक्त से भोजपुरी सितारों का आना जाना लगा हुआ है. इस बार भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी, शो में नजर आएंगी. नीलम से पहले संभावना सेठ, मोनालिसा और अक्षरा सिंह, शो का हिस्सा रह चुकी हैं. नीलम गिरी ने खेसारी लाल यादव और निरहुआ के साथ कई फिल्मों में काम किया है. 'बिग बॉस 19' में उनका असली अंदाज देखने को मिलेगा.

Advertisement

प्रणित मोरे - कॉमेडियन 

मुनव्वर फारूकी के बाद जाने माने कॉमेडियन प्रणित मोरे भी बिग बॉस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं. प्रणित ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में रेडियो जॉकी के रूप में की थी. पिछले कुछ सालों से प्रणित मोरे स्टैंडअप कॉमेडी कर रहे हैं. उन्होंने फिल्म 'स्काई फोर्स' के लिए एक्टर वीर पहाड़िया का मजाक बनाया था, जिसके बाद उनके साथ वीर के चाहनेवालों से मारपीट की थी.    

नेहल चुडासमा - एक्ट्रेस

गुजराती परिवार से मुंबई आईं नेहल चुडासमा, एक मोडल, ब्यूटी पेजेंट विनर और एक्ट्रेस हैं. मिस डीवा गुजरात 2018 जीतने के बाद नेहल इंटरनेशनल पेजेंट का हिस्सा बनी थीं. उन्होंने मॉडलिंग के साथ-साथ कुछ वेब सीरीज में बतौर एक्ट्रेस काम किया है. 'बिग बॉस 19' में नेहल अपनी अदाओं से तड़का लगाएंगी.  

तान्या मित्तल - सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

ग्वालियर की रहने वाली तान्या मित्तल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. वो ट्रैवल और कल्चर पर वीडियो बनाती हैं, जिसे खूब पसंद किया जाता है. तान्या भारतीय कपड़ों और संस्कृति को अपनी वीडियो के जरिये प्रमोट करती हैं. देखना होगा कि वो 'बिग बॉस 19' के फैंस का दिल जीत पाती हैं या नहीं.

बताया जा रहा है कि सलमान खान 'बिग बॉस 19' की शूटिंग 22 अगस्त को करेंगे. इन सभी कंटेस्टेंट ने अपनी एंट्री और प्रोमो की शूटिंग मुंबई में कर ली है. देखना होगा कि बिग बॉस दर्शकों को शो के पहले एपिसोड में क्या सरप्राइज देते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement