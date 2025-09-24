इन दिनों टीवी और ओटीटी पर रिएलिटी शोज की भरमार है. लेकिन इस भीड़ में से तीन शोज ऐसे हैं जिन्होंने फैंस का खूब दिल जीता है. इनकी व्यूअरशिप मिलियन्स में आई है. इस लिस्ट में कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 19 से लेकर हाल ही में शुरू हुए राइज एंड फॉल, और बिग बॉस तेलुगू 9 शामिल हैं. इन शोज को दर्शकों का भर-भर कर प्यार मिला है. आइये आपको बताते हैं कौन है नंबर वन.

व्यूअरशिप और पॉपुलैरिटी में नंबर 1

सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 19 इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसकी व्यूअरशिप 8.2 मिलियन है. इस शो को देखने वाले दर्शकों की कमी नहीं है. इसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है. ये शो सालों से लगातार चर्चा में रहता है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करत है. नेशनल टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर साथ-साथ दिखाए जाने वाले इस रिएलिटी शो की टीआरपी हमेशा टॉप पर रहती है. शो के विवादित कंटेस्टेंट्स और ड्रामा दर्शकों को खूब पसंद आते हैं.

दूसरे नंबर पर आया अशनीर का शो

बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर का शो राइड एंड फॉल इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, जिसकी व्यूअरशिप 5.8 मिलियन है. ये शो इसी साल लॉन्च हुआ है, इसे शुरू हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है लेकिन ये शो भी दर्शकों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है, हालांकि अभी भी 'बिग बॉस' से थोड़ा पीछे है. इसकी स्टोरीलाइन और डायनामिक फॉर्मेट लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, पर नंबर वन की रेस में अभी इसे थोड़ा और लंबा सफर तय करना होगा.

पहले इस में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह लगातार सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने निजी कमिटमेंट्स का हवाला देते हुए इस रिएलिटी शो को अलविदा कह दिया. माना जा रहा था कि शो की व्यूअरशिप गिर जाएगी लेकिन पावर स्टार के जाने के बावजूद ये शो अपने यूनिक कंटेंट की बदौलत चर्चा में है. दिन-ब-दिन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ ही रही है.

बिग बॉस का रीजनल में भी जलवा कायम

बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसकी फैन फॉलोइंग सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित नहीं है. बल्कि इसे अलग-अलग भाषाओं में देखा और पसंद किया जाता है. इसका तेलुगू वर्जन की लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इस शो को सुपरस्टार चिरंजीवी होस्ट करते हैं.



'बिग बॉस 9 तेलुगू' व्यूअरशिप के मामले में पांचवें स्थान पर है, जिसकी रेटिंग 1.3 मिलियन दर्शकों तक सीमित है. ये आंकड़ा बाकी दो शोज (बिग बॉस हिंदी और राइज एंड फॉल) के मुकाबले कम है. लेकिन रीजनल सेक्टर के मुताबिक काफी पसंद किया जा रहा है. शो में इस बार एक लेस्बियन कपल भी शामिल है, जिनकी केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. हाल ही में इस कपल ने शो में सगाई भी की है.

मालूम हो कि, बिग बॉस का नेटवर्क दुनियाभर में फैला है और अलग-अलग देशों के लोग इसे देखते हैं, साथ ही अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के वोट करते हैं. हालांकि मेंशन किए गए तीनों शोज एक ही प्रोडक्शन हाउस एंडेमोल शाइन इंडिया और बानीजे एशिया के बैनर तले बने हैं.

