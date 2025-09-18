बार्क की 36वें हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स सामने आ चुकी हैं. पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते लिस्ट में काफी फेरबदल देखा गया. इस हफ्ते कई शोज की टीआरपी में गिरावट, तो कुछ शोज की टीआरपी में उछाल देखा गया है. सलमान खान का शो 'बिग बॉस' पिछले हफ्ते टॉप 10 से बाहर होने के बाद, इस हफ्ते दोबारा टीआरपी की रेस में आ चुका है.

बिग बॉस की हुई टॉप 10 में एंट्री, कौनसे शो को हुआ नुकसान?

35वें हफ्ते में 'बिग बॉस 19' टीआरपी की रेस में टॉप 10 से बाहर हो गया था. शो में हाई-वोल्टेज ड्रामा और सलमान की फटकार के बावजूद, इसकी टीआरपी में भारी गिरावट देखी गई. लेकिन जब इस हफ्ते सलमान की जगह फराह खान, अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने होस्टिंग की कमान संभाली, तब गेम पूरा बदल गया. फैंस को फराह, अक्षय और अरशद का अंदाज पसंद आया. जो काम सलमान 2 हफ्तों में नहीं कर पाए थे, वो फराह ने एक हफ्ते में ही करके दिखाया.

'बिग बॉस 19' के अलावा स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी...' पिछले हफ्ते पिछड़ने के बाद, वापस टीआरपी में नंबर 2 पर आ गया है. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की टीआरपी में गिरावट आई है. ये शो पहले 'अनुपमा' के बाद नंबर 2 पर था, लेकिन इस हफ्ते ये नीचे खिसक कर नंबर 5 पर आ चुका है.

'अनुपमा' की बादशाहत कायम, 'ये रिश्ता' का क्या है हाल?

टीआरपी रेटिंग्स में पिछले 1 महीने से 'अनुपमा' नंबर 1 पर बना हुआ है. 'क्योंकि सास...' भी की टीवी पर वापसी के बावजूद, इसकी टीआरपी पर कोई असर नहीं दिखा. 'क्योंकि सास...' से सिर्फ 1 हफ्ते पिछड़ने के बाद, 'अनुपमा' ने शानदार कमबैक किया और अभी तक नंबर 1 की गद्दी पर कायम है. रूपाली गांगुली का शो जबसे ऑन-एयर हुआ है, तभी से टीआरपी चार्ट पर रूल कर रहा है.

प्रोड्यूसर राजन शाही 'अनुपमा' के अलावा 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से भी खूब तारीफें बटोर रहे हैं. पिछले हफ्ते की तरह, इस हफ्ते भी 'ये रिश्ता...' टीआरपी चार्ट में नंबर 3 पर कायम रहा. करीब 15 सालों से चला आ रहा ये शो आज भी दर्शकों को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है.

'बिग बॉस 19' पर क्यों हावी है राइज एंड फॉल?

इस साल रियलिटी शोज की रेस में 'बिग बॉस' को एक कड़ी टक्कर मिली. अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' ने सलमान के शो को ओटीटी पर दमदार टक्कर दी है. पहले हफ्ते में नंबर 1 रहने के बाद, 'राइज एंड फॉल' दूसरे हफ्ते भी नंबर 1 पर आ सकता है. इसका कारण ये है कि इस शो की हर तरफ चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है. लोग 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट्स को छोड़, 'राइज एंड फॉल' के कंटेस्टेंट्स का गेम देखने में इंट्रेस्टेड हैं.

सोशल मीडिया पर अशनीर का शो सुपरहिट है. उनके शो की रील्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अक्सर नजर आती रहती है. कंटेस्टेंट्स जैसे पवन सिंह, धनश्री, कीकू शारदा, आरुष भोला की कहानियां फैंस को पंसद आ रही हैं. अब देखना होगा कि क्या 'बिग बॉस 19' नए रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं.

