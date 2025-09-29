scorecardresearch
 

बिग बॉस से बाहर हुए आवेज, एल्विश यादव ने उठाए सवाल- गौहर खान उसे लेने तो नहीं आई थीं

बीते दिन बिग बॉस के वीकेंड का वार एविक्शन काफी शॉकिंग हुआ. तगड़ी फैन-फॉलोइंग होने के बावजूद आवेज को कम वोट मिले और वह बेघर हो गए. अब आवेज के एविक्शन एल्विश यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

बिग बॉस पर फूटा एल्विश का गुस्सा (Photo: X/@ElvishYadav/@darbar_awez)
बिग बॉस पर फूटा एल्विश का गुस्सा (Photo: X/@ElvishYadav/@darbar_awez)

टीवी का रियलिटी शो बिग बॉस 19 से नतालिया, नगमा के बाद अब तीसरा कंटेस्टेंट भी एलिमिनेट हो गया है. जिनका नाम आवेज दरबार है. सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन-फॉलोइंग के बाद आवेज एलिमिनेशन से बच नहीं पाए. सबसे कम वोट पाकर वह शो से बाहर हो गए.

बता दें कि हर वीकेंड का वार पर बिग बॉस के होस्ट और एक्टर सलमान खान आवेज से कह रहे थे कि वह स्टैंड लें. घर के मुद्दों पर ना सही लेकिन पर्सनल मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करें. हालांकि ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार उन्हें रविवार को शो से बाहर कर दिया गया. 

आवेज बिग बॉस से हुए बाहर
वीकेंड का वार के पहले दिन शनिवार को एक्ट्रेस गौहर खान भी अपने आवेज को समझाने आई थी. उन्होंने आवेज को न सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि अमाल मलिक की क्लास भी लगाई थी. लेकिन इसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ और वो एलिमिनेट हो गए. आवेज के बेघर होने से अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, नेहल, गौरव और प्रणित काफी दुखी हो गए. अब इस पर एल्विश यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

एल्विश यादव ने क्या कहा?
आवेज के एविक्शन के बाद एल्विश यादव ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है. जिसमें उन्होंने कहा, 'अभी-अभी एक इवेंट खत्म हुआ और पता चला कि बिग बॉस से आवेज भाई बाहर हो गए है और गौहर उन्हें समझाने भी आई थी कि कैसे उसे ज्यादा से ज्यादा दिखना है. क्या नहीं कर रहा, क्या गलत कर रहा और क्या सही कर रहा है और उसी दिन उसे निकाल दिया. ये मुझे थोड़ा अनफेयर लगा क्योंकि गौहर उसे ले जाने तो आई नहीं होगी. यह बहुत अनफेयर है. मुझे यह सही नहीं लगा.'

बीते दिनों गौहर ने किया था सपोर्ट
वहीं बीते दिन शनिवार को वीकेंड का वार में आवेज दरबार की भाभी यानी बिग बॉस 7 की विनर रह चुकीं एक्ट्रेस गौहर खान आई थीं. जिसने आवेज से शिकायत करते हुए कहा था, 'आपको यहां पर क्या हो रहा है. अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे को कौन लड़ेगा? आप उन मुद्दों पर चुप हो, जहां पर सचमुच आपको बोलना चाहिए. अगर आप नहीं बोलेंगे तो इस शो में रहने का कोई चांस नहीं है.'

