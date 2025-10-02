scorecardresearch
 

'अब अमाल के साथ काम नहीं करूंगा...', बिग बॉस से बाहर आने के बाद बोले आवेज दरबार

टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस से आवेज दरबार बेघर हो गए है. बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद वो अमाल मलिक पर जमकर बरसे. इसके अलावा उनके साथ कभी काम न करने का फैसला भी कर लिया.

अमाल पर भड़के आवेज दरबार (Photo: X/@HotstarReality)
टीवी के सबसे विवादित रियलिटी शो में से एक  'बिग बॉस 19' से बीते हफ्ते आवेज दरबार बाहर हो गए. तगड़ी फैन फॉलोइंग के बावजूद उन्हें कम वोट मिले. हालांकि इससे बाद सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई कि उन्होंने वॉलेंटरी एक्जिट ली है. हालांकि आवेज ने इन बातों को नकार दिया. इसके साथ ही उन्होंने अमाल मलिक पर जमकर निशाना साधा.

बता दें कि बिग बॉस 19 से बाहर निकलने के बाद आवेज दरबार ने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने अमाल मलिक के 20 लाख रुपये दावे पर भी बात की.

क्या कहा आवेज दरबार ने?
आवेज ने अमाल मलिक को जवाब देते हुए कहा, '20 लाख वाले दावे के बारे में, उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरे रेट्स दुनिया के सामने रख दिए. वैसे अमाल के लिए मैं कभी काम कर ही नहीं सकता. क्योंकि उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि उनके साथ काम न करूं. पहली बात अगर वो चाहेंगे भी तो मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता और दूसरी बात  अपने दोस्तों को भी मनाऊंगा कि वो कभी अमाल के साथ काम न करें.'

डब्बू मलिक के लिए क्या बोले आवेज?
इस दौरान आवेज ने अमाल के पिता डब्बू मलिक को भी जवाब देते हुए कहा, 'आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है. ये बात अमाल और मेरे बीच है. हम दोनों इतने बड़े हो चुके हैं कि हम अपने मसले खुद सुलझा सकते हैं. फिक्र न करें, मैं नीचे स्तर तक नहीं जाऊंगा और न ही उनके बारे में जो कुछ भी जानता हूं, वो सबको बताऊंगा.'

वहीं हिंदुस्तान टाइम्स सिटी को दिए एक इंटरव्यू में आवेज ने कहा, 'मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद वह पर्सनल मुद्दों को सार्वजनिक करना चाहते हैं. अगर तुम्हें शोहरत चाहिए तो मेरा दोस्त बन के ले लो, यह सब करने की क्या जरूरत है? आवेज ने अमाल को 'फट्टू' कहते हुए कहा, 'वो सामने कभी कुछ नहीं बोलता था. वो एक नंबर का फट्टू व्यक्ति है, उसका एक ही काम था, अगर उसने पहले कुछ बोल दिया है वो 10 मिनट में आ कर सामने से सॉरी बोलेगा. आपको क्या लगता है कि अमाल को 'सॉरी मैन' क्यों कहा जाता है? पूरा बीबी हाउस उसे यही कहता है.' यहां तक ​​कि गौहर ने भी उन्हें दोगला इंसान कहा, क्योंकि वो है.

