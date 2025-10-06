'बिग बॉस 19' को शुरू हुए करीब 6 हफ्ते पूरे हो चुके हैं. कुछ कंटेस्टेंट नॉमिनेट भी हो चुके हैं. वहीं घर में अमाल मलिक का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक सिंगर इस समय कई वजहों से सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में हुए वीकेंड का वार में अमाल को रोता हुआ देखा गया था, अब उनकी मां ज्योति मलिक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है.

ज्योति मलिक का अमाल के लिए लिखा नोट

अमाल मलिक की मां ने ज्योति ने इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ एक फोटो शेयर की और लिखा, 'तुम पर बहुत गर्व है मेरे प्यारे अमाल मलिक! तुम जैसे हो वैसे ही रहो, सच्चे और दिल से मासूम. ऐसे लोगों से बात भी मत करो जिनमें कोई मानवीय मूल्य नहीं हैं. मैं तुमसे प्यार करती हूं. तुम्हारी बहुत याद आ रही है.'

अरमान ने भी किया बचाव

वहीं अमाल को उनके भाई अरमान मलिक ने भी सपोर्ट किया था. हाल ही में अरमान ने X पर ट्वीट किया, 'जिस तरह से प्रोमो एडिट करते अमाल को गलत दिखाया जाता है और फिर दूसरे कैसे उकसा रहे हैं और गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसे छिपाया जाता है. यह वाकई पागलपन है. यह शो और इसका जहरीलापन थका देने वाला है. मुझे यह कभी पसंद नहीं आया, और न ही कभी आएगा. बस यही दुआ है कि मेरा भाई इन सबके बीच स्वस्थ और समझदार रहे.' हालांकि अरमान ने बाद में यह पोस्ट डिलीट कर दिया.

बिग बॉस 19 में अमाल का अब तक का सफर?

बता दें कि हाल ही के एक एपिसोड में अमाल और अभिषेक बजाज के बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया क्योंकि अशनूर कौर ने संचालक की जिम्मेदारी संभाली थी. अमाल और अभिषेक एक पिंजरे में कैद थे, जहां उनके बीच जुबानी जंग छिड़ गई. कुनिका सदानंद ने घरवालों को अमाल की टिप्पणी और उनके कथित आपत्तिजनक हाव-भाव के बारे में बताया. जिसके बाद भारी लड़ाई हुई. वहीं इसके बाद कुनिका और अमाल के बीच भी काफी विवाद हुआ था.

दरअसल अमाल ने अभिषेक को यह कहते हुए उकसाया था कि अशनूर का जिक्र करो तो अभिषेक को 'सुरसुरी' लगती है. जिसे कुनिका ने गलत तरीके से पेश किया और घरवालों से कहा. वहीं वीकेंड का वार में होस्ट सलमान खान ने अमाल का बचाव किया और कुनिका, अभिषेक, नेहल चुडासमा और अन्य लोगों की खिंचाई की. इस एपिसोड को लेकर काफी विवाद भी हुआ. लोगों ने सलमान को बायस्ड तक कहा.

