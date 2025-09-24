scorecardresearch
 

BB19: अभिषेक बजाज ने 'मर्दानगी' पर उठाए सवाल, भड़के बसीर अली, बोले- मेरी चाल पर...

बिग बॉस के घर में कोई बात हो और वो झगड़े का रूप ना ले ये तो हो ही नहीं सकता. बसीर अली और अभिषेक बजाज के बीच खूब गहमागहमी हुई. दोनों ने खूब गाली-गलौच की.

बसीर-अभिषेक के बीच हुआ झगड़ा (Photo: Screengrab)
बिग बॉस 19 में इस बार बसीर अली और अभिषेक बजाज के बीच जंग सी छिड़ती दिखाई दी. दोनों में इस कदर झगड़ा हुआ कि एक दूसके पर चार्ज करते नजर आए. बसीर और अभिषेक के बीच झगड़ा शुरू तो घर की सफाई को लेकर हुआ था, लेकिन बात इतनी बढ़ी कि कप्तानी से मर्दानगी तक पर सवाल खड़े हो गए. 

बसीर-अभिषेक में बहस

दरअसल, बसीर ने बिग बॉस हाउस के कप्तान अभिषेक से कहा वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं. उन्होंने गंदे बाथरूम, फैले हुए वाशरूम और गंदे ड्रेसिंग रूम की शिकायत की. बसीर ने याद दिलाया कि अभिषेक ने पहले ही ड्रेसिंग रूम साफ करने का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ.

इतना ही नहीं बसीर ने सबके सामने अभिषेक को 'फेल कप्तान' तक कह डाला और उन्हें खूब बातें सुनाई. बसीर की बातें सुन अभिषेक भी चुप नहीं बैठे और अपनी गलती न मानते हुए कहा कि काम उनके हिसाब से सब ठीक है. साथ ही गहमागहमी में अभिषेक ने बसीर को "लचक" कहा, तो बसीर का गुस्सा और फूट पड़ा. उन्होंने भड़कते हुए कहा कि, "क्या कहना चाहते हो? क्या मेरी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठा रहे हो? मेरी चाल पर कमेंट कर रहे हो?" इसके बाद दोनों के बीच गाली-गलौच भी हुई. 

शहबाज ने किया टार्गेट

किसी तरह बात ठंडी हुई तो इसके बाद शहबाज बदेशा ने भी अभिषेक पर पक्षपात और दोस्ती में असलियत न दिखाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अभिषेक केवल अशनूर कौर का समर्थन करते हैं. साथ ही कहा कि कप्तान के तौर पर वो भरोसेमंद नहीं हैं. शहबाज ने अभिषेक से कहा कि अगर वो सच में दोस्ती मानते हैं तो इस हफ्ते आवेज को नॉमिनेशन से बचाएं. उन्होंने कहा, "ये तुम्हारी दोस्ती की परीक्षा है, और अब मर्द बनकर दिखाओ." 

दिलचस्प बात ये है कि अभिषेक ने अभी तक किसी से कोई वादा नहीं किया है. और किसी को बचाने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिससे घर के सदस्य उत्सुक हैं कि आखिर कप्तान किसकी रक्षा करेगा.

