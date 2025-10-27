अभिषेक बजाज के तलाक का मजाक उड़ाकर TRP चाहते हैं बिग बॉस के मेकर्स? प्रोड्यूसर ने दी सफाई

रिएलिटी शो बिग बॉस अपने कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट के लिए जाना जाता है. इस शो में आने पर कंटेस्टेंट की जिंदगी वो पहलू भी सामने आ जाते हैं जिनपर वो कभी बात नहीं करना चाहते. हाल ही में घर में मौजूद एक्टर कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की पर्सनल लाइफ में चर्चा में आ गई, कहा जा रहा है कि शो में उनकी एक्स-वाइफ भी एंट्री लेने वाली हैं. इस पर शो के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने इंडिया टुडे से एक्सक्लुसिव बात की है.

सेलेब्स की पर्सनल लाइफ से खिलवाड़ करता है बिग बॉस

एक्स गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड या पति-पत्नी के शो में महज टीआरपी के लिए एंट्री लेने और इस पर छिड़ने वाले विवाद पर ऋषि ने अपनी राय दी है. सोशल मीडिया पर शो के इस खराब फॉर्मेट को लेकर कई आरोप लगाए जा रहा हैं, ऋषि ने बताया कि अभिषेक बजाज की एक्स-वाइफ आकांक्षा शो में एंट्री लेने की बातें मनगढ़ंत हैं. आरोपों का खंडन करते हुए ऋषि ने कहा कि अगर पिछले सीजन में ऐसी कुछ चीजें हुई थीं तो उसकी एक वजह थी.

ऋषि ने सफाई देते हुए कहा कि- सिर्फ एक ही सीजन में ऐसा किया गया था, जिसमें मुनव्वर फारुकी शामिल थे. लोगों ने उस सीजन को देखा है, तो अब लोगों को लगता है कि मेकर्स सिर्फ इसी एंगल पर खेलना चाहते हैं. ये गलत है. हम हमेशा उसी एंगल को नहीं देखते हैं. मुनव्वर के साथ एक खास तरह की स्टोरी थ्रेड चल रही थी, जिस वजह से आयशा खान को शो में लाया गया था. वो वाइल्ड कार्ड एंट्री वहां फिट बैठ रही थी, इसलिए वो घर में आई थीं. फिर घर में आने के बाद भी उनके बीच स्टोरी बनती दिखी.

'लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा इसी तरह की चीजें देखते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारी टीम सिर्फ यही सब रिसर्च करती रहती हैं कि किसकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ, या कास्टिंग एजेंसी कॉल करके हमें यही सब बताती है क इसका अफेयर उसके साथ था, उसका अफेयर इसके साथ है. वो अंदर जाना चाहता है, या नहीं. ये हमें पता चलता है, लेकिन यही हमारा एजेंडा नहीं है. ये बातें हमारे सिर्फ शो को बैलेंस रखने के काम आती हैं. आप हमेशा यही सब तो नहीं देखना चाहते.'

लव एंगल को प्रमोट नहीं करता बिग बॉस

ऋषि ने आगे कहा कि- उस सीजन में ये इसलिए हुआ क्योंकि उसमें ईशा मालवीय, अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल का लव ट्रायंगल चल रहा था. उस सीजन में ये एंगल चल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर सीजन में हमेशा यही करेंगे. वो सीजन ही उसके लिए काफी था.



ऋषि ने बातों बातों में साफ कर दिया कि अभिषेक बजाज की एक्स-वाइफ आकांक्षा जिंदल तो शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं लेने वाली हैं. मालूम हो कि अभिषेक के शो में जाने के बाद से ही उनकी शादीशुदा जिंदगी चर्चा में आ गई थी. आकांक्षा ने इंटरव्यूज में अभिषेक के खिलाफ कई बातें कही हैं. वहीं अभिषेक की शो में अशनूर कौर से नजदीकियां चर्चा में हैं.

बात करें, मुनव्वर और आयशा की तो, बिग बॉस सीजन 17 में आयशा ने वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री ली थी, और मुनव्वर के डबल डेटिंग का पर्दाफाश किया था. उन्होंने नाजिला हितैशी का भी नाम लिया था और कहा था कि कॉमेडियन सबको एकसाथ डेट कर रहे हैं. हालांकि शो से निकलने के बाद मुनव्वर ने महजबीन से गुपचुप निकाह कर लिया. आयशा के भी शो में आने पर व्यूअर्स ने मेकर्स को खूब क्रिटीसाइज किया था.

