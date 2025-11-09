'बिग बॉस 19' से बेघर हुए अभिषेक बजाज, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर, बोलीं- सीक्रेट रूम...

बिग बॉस 19 में इस वीक हुए 'वीकेंड का वार' डबल एविक्शन ने सभी को हैरान कर दिया. मेडिकल इमरजेंसी के चलते प्रणित मोरे को पिछले हफ्ते बाहर जाना पड़ा था और इसी कारण इस मेकर्स ने इस बार डबल एविक्शन का मास्टरस्ट्रोक खेला. ऐसे में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी घर से बेघर हो गए.

वहीं अभिषेक के घर से बेघर होने के बाद अशनूर कौर का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. वहीं नीमल गिरी के जाने से तान्या मित्तल के अलावा अमाल-कुनिका और शहबाज भी अपने आंसूओं पर काबू नहीं कर पाएं.

अशनूर ने अभिषेक से क्या कहा?

शो से एविक्ट होने पर नीलम गिरी काफी रोने लगी. जिसके बाद सलमान ने कहा, 'आप रोइए नहीं, आप बहुत अच्छा खेली हैं.' अभिषेक के जाने से अशनूर पूरी तरह टूट गईं. उन्होंने अभिषेक से कहा, 'तुम वापस आओगे, सीक्रेट रूम वगैरह जैसा कुछ होगा.' वहीं अभिषेक ने अशनूर से कहा- 'मैं ट्रॉफी नहीं जीता तो क्या, दिल तो जीतकर जा रहा हूं.' अभिषेक ने अशनूर को घर से जीतकर आने के लिए भी कहा. इसके अलावा अभिषेक ने कहा, 'जितना आंसू अभी बहाना है बहा लो, इनके सामने मत रोना.'

प्रणित मोरे को मिली स्पेशल पावर

बीमारी से लौटे प्रणित मोरे को बिग बॉस ने एक खास पावर दी. जिसके मुताबिक वो अशनूर, नीलम और अभिषेक में से किसी एक नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को बचा सकते थे. ऐसे में प्रणित मोरे ने इस स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए अशनूर कौर को बचाया. उनके इसी फैसले के चलते बिग बॉस के पक्के दावेदार माने जा रहे अभिषेक बेघर हो गए.

अशनूर से ज्यादा दिखें अभिषेक

बता दें कि प्रणित मोरे के अशनूर को सेफ करने के फैसले के पहले सलमान खान ने अशनूर से कहा था कि आप अभिषेक की परछाई में रहती हैं. आप पीछे ही रह गईं और अभिषेक आगे निकल गया. वो छा गया. इसके बाद सलमान ने ये भी कहा कि तुम्हारी (अशनूर) की तुलना में अभिषेक का योगदान शो की तरफ ज्यादा है.

