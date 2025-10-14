scorecardresearch
 

बिग बॉस फेम एडिन रोज संग मंदिर के बाहर हुई छेड़छाड़, एक्ट्रेस ने शेयर किया शॉकिंग वीडियो

बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट रहीं एडिन रोज एक बार फिर सुर्खियों में हैं. मंदिर के बाहर एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें छेड़ा, जिसे लेकर उन्होंने शॉकिंग वीडियो शेयर किया है. एडिन का वीडियो देखने के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर महिला सुरक्षा पर बहस शुरू हो गई है.

मंदिर के बाहर परेशान हुईं एडिन रोज (PHOTO: Instagram @itsedinrose)

बिग बॉस 18 फेम एडिन रोज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद परेशान करने वाला वीडियो शेयर किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि सुबह करीब 7 बजे उन्हें एक मंदिर के बाहर छेड़ा गया. वो सूट में थीं फिर भी एक अनजान शख्स ने उन्हें परेशान कर दिया. 

एडिन का शॉकिंग वीडियो 
एडिन ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, ये दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है. मैं पूरी तरह ढकी हुई थी और मंदिर के सामने खड़ी थी. ये व्यक्ति मुझसे तीन बार टकराया. मुझे छुआ और मुझे देखते हुए कोई लव सॉन्ग गा रहा था. 

उन्होंने आगे कहा कि वो मुझे पहचान भी नहीं रहा था. वहां कुछ फैन थे जो सेल्फी ले रहे थे, उन्होंने सबकुछ रिकॉर्ड भी किया. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था. मैं उसे थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और सम्मानजनक रही.

एडिन मंदिर के एक व्यक्ति से मदद मांगती नजर आईं और उन्होंने उसे पूरा मामला बताया. बाद में जब उनका फोटोग्राफर वहां पहुंचा, तो उसने उस व्यक्ति को कई थप्पड़ मारे. आरोपी ने अपनी गलती मानते हुए कहा, मारो, गलती की है मैंने.﻿ इस पर एडिन ने कहा कि ये वाकई बहुत शर्मनाक है.﻿

फैन्स ने किया रिएक्ट
घटना का वीडियो सामने आने के बाद फैन्स की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. एक यूजर ने लिखा, OMG!!! एडिन आपको खुद भी उसे एक रख के लगाना चाहिए था, ताकि ऐसे दो पैसे के आदमियों को सबक मिले. दूसरे ने लिखा कि स्ट्रॉन्ग रहो मेरी ब्यूटीफुल गर्ल.﻿ अन्य ने लिखा कि ये बात बहुत कुछ कहती है कि उसे ये दिखाने के लिए वीडियो की शुरुआत में बताना पड़ा कि उसने क्या पहना था. 
﻿
एक और फैन ने लिखा, इसलिए कहा जाता है कि अरब या खाड़ी देश इन मामलों में कुछ ज्यादा सुरक्षित हैं.﻿ वहीं कई यूजर्स ने कहा कि महिलाएं भारत में खुद को सुरक्षित कब महसूस करेंगी?

प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें, तो एडिन रोज ने सलमान खान के शो बिग बॉस 18 से लोकप्रियता हासिल की. वो तेलुगू फिल्म 'रावणासुरा' और तमिल फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी'﻿ में स्पेशल आइटम नंबर कर चुकी हैं.

