Bigg Boss 16: बिग बॉस से बाहर आकार श्रीजिता डे ने खोली कंटेस्टेंट्स की पोल, बीमारी का नाटक करता है ये एक्टर

बिग बॉस के 16वें सीजन को दो हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है. शनिवार शाम शो में पहला एलिमिनेशन हुआ है. सलमान खान शनिवार का वार लेकर आए थे. उन्होंने बिग बॉस के घर से बेघर होने वाली पहली कंटेस्टेंट के नाम का ऐलान किया. टीवी एक्ट्रेस श्रीजिता डे (Sreejita De) बिग बॉस के घर से बाहर हुईं.

श्रीजिता बोलीं- शालीन कर रहा नाटक

बिग बॉस 16 से बाहर आते ही श्रीजिता डे ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसने फैंस और दर्शकों को हैरान कर दिया है. 'उतरन' सीरियल की एक्ट्रेस श्रीजिता डे ने कृष्णा अभिषेक के शो 'बिग बज' में हिस्सा लिया. यहां श्रीजिता डे ने कहा कि एक्टर शालिन भनोट अपनी सेहत का बहाना बनाते हैं.

श्रीजिता ने शालिन भनोट के बारे में कई राज खोले. शालिन को अक्सर शो में अपने स्वास्थ्य की दिक्कत और अपने शरीर के लिए सामान्य से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए देखा जाता है. इस वजह से वो ज्यादा चिकन खाने के लिए संघर्ष करते हैं. लेकिन श्रीजिता उनकी इस बात को सच नहीं मानती.

श्रीजिता ने कहा, "मुझे लगता है कि शालिन हर समय एक्टिंग करता रहता है. इससे पता चलता है कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं. उनकी एक मेडिकल सिचुएशन हो सकती है लेकिन वह मेडिकल सिचुएशन आपको एक पागल इंसान की तरह व्यवहार करने के वाला नहीं बनाती है." उन्होंने कहा कि जब भी वह घर के अंदर नियम तोड़ता है या किसी के साथ बहस करता है तो भी बहाने बनाता है.

एक्ट्रेस के बाहर निकलने से नाराज फैंस

शो बिग बज' को कृष्णा अभिषेक होस्ट कर रहे हैं. इस शो में बिग बॉस से बेदखल कंटेस्टेंट दिलचस्प खेल खेलते हैं. साथ ही घरवालों के बारे में अपनी राय देते हैं. वैसे बिग बॉस 16 के फैंस श्रीजिता डे के शो से बाहर होने की खबर से खफा हैं. फैंस ने श्रीजिता डे के 'अनफेयर एविक्शन' के फैसले के लिए शो के निर्माताओं की आलोचना की है. ट्विटर पर एक्ट्रेस के सपोर्ट में ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है. हैशटैग 'ब्रिंग बैक श्रीजिता डे' और 'अनफेयर एविक्शन' ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है.

फैंस का कहना है कि टीवी एक्ट्रेस श्रीजिता डे पक्षपात का शिकार हुई हैं. बिग बॉस 16 के फैंस इस फैसले पर अपना गुस्सा और नाराजगी निकाल रहे हैं. बिग बॉस में श्रीजिता डे को अच्छा खेलते देखा गया था. उनकी लड़ाई भी मान्या सिंह से भी हुई थी. इसके अलावा गोरी नागौरी संग भी वह उलझी थीं. श्रीजिता के बॉयफ्रेंड ने एक बयान में कहा था कि घरवाले एक्ट्रेस को घेर रहे हैं.