Bigg Boss 15: तेजस्वी प्रकाश ने खेला डर्टी गेम, यूजर्स बोले- Selfish Naagin

टीवी के पॉपुलर कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 15' में मायशा अय्यर और तेजस्वी प्रकाश के बीच इक्वेशन बदलती नजर आ रही है. मायशा और उमर रियाज कैप्टेंसी टास्क कर रहे थे. ऐसे में मायशा ने तेजस्वी प्रकाश का दिवाली गिफ्ट उन्हें देने से इनकार कर दिया. तेजस्वी ने बाद में फिर मायशा से गिफ्ट देने के लिए पूछा, लेकिन वह अपने ग्राउंड्स पर खड़ी रहीं और तेजस्वी को गिफ्ट देने से इनकार कर दिया.

यूजर्स कर रहे तेजस्वी को ट्रोल

यूजर्स ने जब तेजस्वी प्रकाश का गेम देखा तो उन्हें 'सेल्फिश नागिन' का टैग दिया. यूजर्स ने उन्हें मतलबी बताते हुए बदतमीज बताया. एक यूजर ने कहा कि तेजस्वी प्रकाश इस गेम को नहीं जीतेंगी. जब दिवाली गिफ्ट न मिलने पर तेजस्वी रोने लगीं तो यह देखकर यूजर्स ने उन्हें 'कर्म' का ज्ञान दिया और कहा कि उन्होंने भी विशाल कोटियन के साथ यही किया था.

Omg #TejaswwiPrakash is seriously starting to look mean. The way she is trying to keep insisting that meisha is their becoz of me. Girl plz tone down the superiority complex. #BiggBoss15 @ColorsTV