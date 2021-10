Bigg Boss 15: 'कौन हैं जय भानुशाली?' कमेंट पर काम्या पंजाबी ने निक्की तंबोली की लगाई क्लास

बिग बॉस 15 के पहले वीकेंड का वार एपिसोड में निक्की तंबोली ने गेस्ट के तौर पर शिरकत की. दूसरे सितारों के साथ निक्की एक स्पेशल पैनल का हिस्सा बनीं, जिन्होंने कंटेस्टेंट्स के हफ्ते भर के बिहेवियर पर सलमान खान के सामने अपनी राय दी. निक्की शो में प्रतीक सहजपाल को सपोर्ट करती नजर आईं. इसी दौरान निक्की ने जय भानुशाली के प्रतीक को गाली देने पर उन्हें खरी-खोटी भी सुनाई.

निक्की तंबोली ने जय भानुशाली के लिए कही थी ये बात

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी और करण पटेल जय भानुशाली और करण कुंद्रा को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट्स रह चुकीं नेहा भसीन और बिग बॉस 14 फेम निक्की तंबोली दोनों ने प्रतीक को सपोर्ट किया. प्रतीक को सपोर्ट करते हुए निक्की ने कहा कि उनके मन में प्रतीक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और वो शो के अंत तक उन्हीं को सपोर्ट करती रहेंगी. निक्की गुस्से में कहती हैं- प्रतीक ही तो शो चला रहा है. लेकिन जय भानुशाली कौन हैं और वो प्रतीक को गाली कैसे दे सकते हैं?

काम्या पंबाजी ने निक्की को दिया जवाब

निक्की की इन बातों पर काम्या पंजाबी ने उन्हें करारा जवाब दिया है. काम्या ने एक ट्वीट करते हुए लिखा- जय कौन हैं? क्या तुम सीरियस हो? उफफफ... हम क्या देख रहे हैं? ओह हां यह सॉफ्ट कॉर्नर है और वो सिंगल भी हैं. वो किसी की बेइज्जती भी नहीं करते हैं. उनको (निक्की) को प्रतीक के बारे में यही पसंद है. यह क्या हो रहा है?

Who is Jay? Are u serious? Uffffff what are we watching???? @ColorsTV #BiggBoss15 oh yes it’s the soft corner n she is single n he doesn’t disrespect anyone that’s wat she likes abt him 🙄 yeh kya ho raha hai????? — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) October 10, 2021

निक्की पर भड़के बलराज सयाल

जय के बारे में निक्की तंबोली के अपशब्द बलराज स्याल को भी पसंद नहीं आए. बलराज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- "जय कौन है? सच में? गूगल करो बहन, जितना काम आपने देखना नहीं होगा आज तक उतना कर चुका है वो."

बलराज स्याल इंस्टाग्राम स्टोरी

बता दें कि जय भानुशाली के फैंस भी निक्की तंबोली को ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर खरी-खोटी सुना रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- "निक्की ने फिर वही सब शुरू कर दिया, यह दिखते नहीं हैं. तो हम किसे देख रहे हैं? जय कौन हैं? यह तो वक्त ही बताएगा."

Nikki again started the same" yeh dikte nhi hai " so whom are we watching? since week 🤷 Who is Jay ??! Well yeh toh wakt is batayega.😌😎 #JayBhanushali

arjun u were like " woh Bhanushali hai "😂👍 @Thearjunbijlani #BB15 #Colors #WKV

@imjaybhanushali #SalmanKhan — @Htanna🥀 (@HinalTanna1) October 11, 2021