BB14: पवित्रा का एजाज संग फर्ल्ट, यूजर्स बोले- जबरदस्ती का लव एंगल मत बनाओ

बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट के लिए सोमवार का दिन का उतार-चढ़ाव वाला रहा. शो में अचानक से एक एविक्शन हो गया. दरअसल, बिग बॉस ने सीनियर्स (हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला) को पावर दी थी कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को घर से बेघर कर सकते हैं. उन्होंने आपसी सहमति से सारा गुरपाल को एविक्ट किया.

सारा के अचानक चले जाने से सभी लोग काफी दुखी नजर आए. इसके बाद सभी कंटेस्टेंट एक-दूसरे से बात करने लगे, बॉन्ड बनाने की कोशिश करने लगे. एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया, एजाज खान को हर जगह फॉलो करने लगीं. बता दें कि पवित्रा ने एजाज खान को नॉमिनेट किया था, इसके लिए उन्हें बुरा महसूस हो रहा था. इसी वजह से वो एजाज को फॉलो करने लगीं. उन्होंने एजाज से माफी मांगी और बहुत इमोशनल हो गईं.

एजाज संग पवित्रा का फर्ल्ट

वो एजाज को किस करती, गले लगाती और एजाज की पीठ पर जंप करती दिखीं. वो एजाज के साथ अपने इश्यू सॉल्व करती नजर आईं. पवित्रा एजाज से उनके वेडिंग प्लान के बारे में पूछती हैं. वो एजाज के साथ फ्लर्ट करती दिखीं. लेकिन फैंस को लगा कि पवित्रा ये सब कंटेंट के लिए कर रही हैं.



#EijazKhan and #PavitraPunia is not looking good at all...



Pavitra is trying to make an love angel desperately...

She is strong contestant..I think she should not do this for content so early...#SidharthShukla #BB14 #BiggBoss14 #BiggBoss2020