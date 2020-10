BB14: रेड जोन में ये चार कंटेस्टेंट्स, कौन होगा इस हफ्ते घर से बाहर?

Our girl sure doesn’t deserve to be in red zone ❌ Please show your love & support and #VOTEforJasmin 🤍 Click the link in the bio to VOTE now!!! #JBinBB14 #TeamJasmin #BB14 #JBinBB #AbScenePaltega #BiggBoss14 #BiggBoss #BiggBoss2020 #Colors #JasminBhasin #BBlikeABoss @beingsalmankhan @colorstv @vootselect @irfanksiddiqui

A post shared by Jasmin Bhasin (@jasminbhasin2806) on Oct 30, 2020 at 9:36pm PDT