2 Cr पैनल्टी देकर बिग बॉस से बाहर आए आवेज दरबार? बोले- 50 लाख के शो में...

बिग बॉस से आवेज दरबार के एलिमिनेशन ने विवाद खड़ा कर दिया है. आवेज को बाहर निकालने को लेकर कई अफवाहें उड़ीं, जिसमें 2 करोड़ की पैनल्टी देने की बात भी शामिल थी. आवेज ने इन सभी अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने कोई पैनल्टी दी है.

आवेज बिग बॉस मेकर्स से हुए अपसेट (Photo: Aajtak)
बिग बॉस 19 में आवेज दरबार की जर्नी खत्म हो चुकी है. जिस वीकेंड का वार वो शो से एलिमिनेट हुए थे, उसी दिन उनकी भाभी गौहर खान शो में उन्हें बूस्ट करने आई थीं. लेकिन इससे पहले कि आवेज अपने गेम को इंप्रूव कर पाते, उन्हें शो से एलिमिनेट कर दिया गया. कईयों ने आवेज के एविक्शन को अनफेयर बताया. ये भी कहा जब आवेज को निकालना ही था तो गौहर को बुलाया क्यों था. 

2 करोड़ देकर बिग बॉस से बाहर आए आवेज?

एक थ्योरी ये भी सुनने को मिली थी कि गौहर और उनके परिवार ने जानबूझकर आवेज को शो से निकाला है. क्योंकि मेकर्स उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को शो में बुलाने वाले हैं. इसलिए फैमिली नहीं चाहती थी दोनों का कोई क्लैश हो, नेशनल टीवी पर पर्सनल चीजों को मुद्दा बने. इसलिए 2 करोड़ की पैनल्टी देकर आवेज को शो से निकाला गया. इस कंट्रोवर्सी पर आवेज का रिएक्शन आया है.

शो से निकलने के बाद पहली बार आवेज ने मीडिया से बात की. आवेज ने बताया कि वो बिग बॉस से वॉलंटरी एग्जिट वाली बात से काफी चिढ़े हुए हैं. क्यों वो 50 लाख के शो में 2 करोड़ देकर बाहर आएंगे? उन्हें किस बात का डर है. अगर ऐसा कुछ डर होता तो क्यों नगमा को शो में अपने साथ लेकर जाते.

Advertisement

आवेज ने बताया सच

वहीं ईटाइम्स से बातचीत में आवेज ने कहा- मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि ना ही मैंने और ना ही मेरे परिवार ने ऐसा कुछ किया है. कोई पैनल्टी नहीं दी गई है. ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि शो से बाहर आने के लिए मैंने 2 करोड़ की पैनल्टी दी. हमने कोई पैसे नहीं चुकाए हैं. मुझे रियलिटी शोज पसंद हैं. 'झलक दिखला जा' का इससे पहले मैं हिस्सा था. तब मैंने इंजरी की वजह से शो छोड़ा था. मुझे इससे काफी दुख हु्आ था. फाइनली मुझे बिग बॉस में आने का भी चांस मिला, फिर मैं क्यों वॉकआउट करूंगा. घर में रहना ही 2, 4, 5 और 6 करोड़ कमाने जैसा है. बीच में शो छोड़ने से मेरा ही नुकसान होगा, तो मैं क्यों ऐसा करूंगा. 

आवेज ने कुबूला को मेकर्स ने जिस तरह गौहर को बुलाकर उन्हें उसी वीक एलिमिनेट किया. इससे वो और उनका पूरा परिवार शॉक्ड है. उन्हें गेम खेलने के लिए एक और मौका दिया जाना चाहिए था. 

