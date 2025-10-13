आवेज-नगमा की टली शादी, एक साल से कर रहे डेट, बोले- कुछ भी आसान नहीं...

डांसर-कोरियोग्राफर आवेज दरबार और नगमा मिराजकर रिश्ते में हैं. रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आवेज ने नगमा को प्रपोज किया था. दोनों के रिश्ते को परिवार की भी मंजूरी मिल गई है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि दोनों दिसंबर में शादी कर लेंगे. लेकिन आवेज ने हाल ही में बताया कि वो दोनों अभी एक-दूसरे को समय देना चाहते हैं. शादी अभी के लिए टल चुकी है.

आवेज-नगमा की टली शादी

आवेज और नगमा पिछले एक दशक से एक-दूजे को जानते हैं. पर दोनों रिश्ते में पिछले एक साल पहले ही आए. आवेज ने नगमा को रियलिटी शो में प्रपोज किया. पर दोनों ही काफी लंबे समय इस शो में टिक नहीं पाए. कपल का प्लान था कि वो शो से बाहर आने के बाद शादी करेंगे. अब आवेज ने टेली टॉक इंडिया संग बातचीत में कहा- शादी में डिले हो गया है. शादी करना आसान चीज नहीं होती है. बुकिंग करना और बाकी की चीजें. बहुत स्ट्रेसफुल होता है.

हम दोनों को एक-दूसरे के साथ अभी समय चाहिए. आने वाले साल के पहले हाफ में हम दोनों शायद शादी कर लें. उम्मीद कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे. फर्स्ट हाफ मतलब साल के 3-4 महीनों में शादी कर लेंगे. मार्च या अप्रैल के महीने में हम लोग शादी कर सकते हैं. बता दें कि सलमान खान के शो से निकलने के बाद आवेज और नगमा दुबई गए थे.

आवेज ने अमाल पर कही ये बात

अमाल मलिक ने आवेज दरबार की पर्सनल लाइफ और परिवार को लेकर 'बिग बॉस 19' के घर के अंदर काफी कॉमेंट्स किए. आवेज ने कहा- म्यूजिक के लिए ही अमाल की तारीफ केवल की जा सकती है. मुझे उसका म्यूजिक और सिंगिंग पसंद है. पर बतौर इंसान मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं. एक रुपये वाला भी पसंद नहीं करता हूं. उसने मेरे परिवार को लेकर काफी चीजें कहीं जो मुझे पसंद नहीं आईं.

वो काफी खराब बातें थीं. अगर मेरे सामने वो ये सब बोलता तो सच में मेरा हाथ उसपर उठ जाता. पर अमाल की ये आदत रही है कि वो हमेशा दूसरों के पीठ पीछे ही बात करता आया है. बता दें कि जीशान कादरी इस हफ्ते सलमान खान के शो से बाहर हुए हैं.

