आसिम रियाज ने मुंबई में लिया नया घर, पापा ने ऐसे दी बेटे को शाबाशी

बिग बॉस 13 से पॉपुलर हुए आस‍िम रियाज भले ही शो के विजेता नहीं रहे लेक‍िन उन्होंने करोड़ों का दिल जरूर जीत लिया. उनकी पॉपुलैरिटी दूसरे स्टार्स से कम नहीं है. इस बार आस‍िम मुंबई में अपने नए घर को लेकर चर्चा में हैं. जी हां, आस‍िम ने हाल ही में मुंबई में सी फेस‍िंग घर लिया है जिसकी झलक उन्होंने दिखाई थी. आस‍िम की इस कामयाबी पर उनके पापा ने रिएक्शन दिया है.

आस‍िम ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने घर की बालकनी से सी-फेस‍िंग व्यू साझा की थी. इस वीड‍ियो में मुंबई के समंदर का खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है. उनकी इस कामयाबी पर आस‍िम के पापा रियाज अहमद चौधरी ने अपना रिएक्शन दिया है.

Woah view from @imrealasim new house facing sea side! Soo soothing! Wishing you lots of love and happiness in your new home #AsimRiaz Here’s to new beginnings and amazing memories in your new place. Congratulations Asim pic.twitter.com/NK5U57wgnL

आस‍िम के पापा ने ट्वीट किया- 'एक पिता अपनी भावनाओं और उत्सुकता को उस वक्त नहीं छ‍िपा सकता जब उनके बच्चे अपनी मेहनत और पैशन से इज्जत कमाए, तो आज मुझे भी इस वीड‍ियो को देखकर बेहद खुशी मिल रही है जिसमें आस‍िम रियाज के नए घर से समंदर का नजारा दिख रहा है, वो इसे डिजर्व करता है'.

A father can not stop his feelings & excitement when his children do well with their hardwork & passion & earn respect from fellow human beings so today I feel delighted after watching the video which shows charming sea in front of the new home of Asim Riaz which u deserve