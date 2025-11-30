scorecardresearch
 
'मुझे नहीं जाना...', रोते हुए बोलीं अशनूर कौर, फिनाले से पहले बिग बॉस से हुईं बाहर, टूटे सपने

अशनूर कौर बिग बॉस 19 से बाहर हो गई हैं. तान्या मित्तल संग हिंसक होने की वजह से उन्हें फिनाले से एक हफ्ते पहले ही शो छोड़ना पड़ा है. शो से निकलते वक्त अशनूर काफी इमोशनल होती दिखीं. वो खूब रोईं.

इमोशनल हुईं अशनूर कौर (Credit: JioHotstar)
बिग बॉस 19 के फिनाले से सिर्फ एक हफ्ते पहले ही अशनूर कौर का सफर शो में खत्म हो गया है. टास्क के दौरान तान्या मित्तल संग हिंसक होने की वजह से मेकर्स और सलमान ने अशनूर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. घर के निकलते वक्त अशनूर फूट-फूटकर रोईं. उनके एविक्शन पर लोगों के भी तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. 

अशनूर को बिग बॉस ने क्यों किया बाहर?

दरअसल, टिकट-टू-फिनाले टास्क के दौरान जब तान्या ने अशनूर को फाइनलिस्ट बनने की रेस से बाहर किया, तो अशनूर ने गुस्से में वुडन प्लैंक तान्या की तरफ फेंक दिया था, जिससे उन्हें चोट लगी. वीकेंड का वार में अशनूर को इस हरकत पर फटकारते हुए सलमान ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर तान्या को मारा था. उन्हें पहले ही पता था कि तान्या उनके पीछे खड़ी है.

सलमान ने ये भी कहा कि अशनूर को अपनी गलती पर माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. सलमान ने फिर अशनूर को शो के रूल्स तोड़ने पर उन्हें घर से बाहर जाने को कह दिया. सलमान ने अशनूर से कहा- उम्मीद है कि आप इसे पॉजिटिवली लेंगी. मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे नियमों के हिसाब से हम इसे इस वक्त जाने नहीं दे सकते हैं.  

फूट-फूटकर रोईं अशनूर

घर से बेघर होने की बात सुन अशनूर फूट-फूटकर रोने लगीं. उन्होंने कहा कि वो अपनी जर्नी वीडियो देखना चाहती थीं. उन्होंने ये भी कहा कि वो शो से जाना नहीं चाहतीं. हालांकि, जाते-जाते अशनूर ने सभी घरवालों को अपनी गुड विशेज भी दीं. उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त गौरव या प्रणित में किसी एक को अब जीतते हुए देखना चाहती हैं. 

अशनूर के एविक्शन पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोग अशनूर को निकालने के फैसले को फेयर बता रहे हैं, जबकि कईयों का कहना है कि बिग बॉस में इससे भी ज्यादा वायलेंस हुई है. अशनूर को रोता देख उनके फैंस भी इमोशनल हो गए हैं. 

---- समाप्त ----
